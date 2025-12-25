Dans le Doubs, les services de l’Etat fermés les 26 décembre et 2 janvier

Ainsi, seront fermées :
- la préfecture du Doubs
- la sous-préfecture de Montbéliard
- la sous-préfecture de Pontarlier
- la direction départementale des territoires (DDT)
- la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP).
Ces services accueilleront de nouveau les usagers à compter du lundi 29 décembre 2025 et du lundi 5 janvier 2026 aux horaires habituels. Pour effectuer des démarches administratives, le site internet des services de l’État dans le Doubs reste accessible à l’adresse suivante : www.doubs.gouv.fr