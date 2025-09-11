De nouveaux venus à la chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche-Comté

Etienne Poizat, administrateur territorial, diplômé de Sciences Po Lille et de l'Institut national des études territoriales (INET) à Strasbourg, a exercé diverses fonctions dans le secteur public. Jusqu’à son arrivée à la chambre, il était directeur général adjoint aux ressources du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Précédemment, il y avait occupé les postes de directeur des finances, des affaires juridiques et de l'évaluation, de directeur de l'action sociale et de l'insertion et de directeur de l’économie solidaire et insertion. Il a débuté sa carrière en tant que chargé de mission développement territorial et contractualisation au conseil régional de Lorraine et au conseil général de la Moselle.

Adeline Trousseau, formée à l’Institut régional d’administration de Lyon, a débuté sa carrière d’attachée dans la fonction publique territoriale en tant que responsable des ressources humaines et de la paie à la mairie d'Is-sur-Tille Elle a ensuite rejoint la communauté de communes des Terres d’Auxois où elle a occupé les fonctions de responsable des ressources humaines, puis de directrice générale adjointe des services. En 2022, elle choisit d’intégrer la fonction publique d'État sur un poste au rectorat de Dijon, avant de rejoindre le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie à Paris sur le poste d’adjointe au responsable du pôle appui à la rémunération.

Le président de la chambre a souhaité la bienvenue à ces deux nouveaux arrivants dans un environnement de travail accueillant et attentif. Il leur a assuré que leurs collègues seraient disponibles pour faciliter leur prise de fonction et leur intégration dans le collectif.

(Communiqué)