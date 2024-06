Decat’ Fever : une soirée fitness inoubliable à Besançon !

PUBLI-INFO • Envie de bouger ? Ne manquez pas la Decat' Fever ! Le vendredi 5 juillet 2024, le site de la Malcombe - Complexe sportif Michel Vautrot à Besançon vous accueille pour une soirée fitness gratuite ouverte à tous. 500 participants prêts à bouger et à s'amuser dans une ambiance festive et énergique sont attendus.

Un Partenariat d'Exception avec IKSIR

Cette soirée est organisée en collaboration avec IKSIR, un partenaire de choix dans le domaine du bien-être et de la remise en forme. IKSIR, réputé pour ses programmes innovants et ses coachs passionnés, mettra tout en œuvre pour faire de cet événement un moment inoubliable. Attendez-vous à des sessions de fitness dynamiques, des démonstrations impressionnantes et des conseils personnalisés pour améliorer votre pratique.

Rétrospective : Octobre Bouge

Lors de notre dernière soirée fitness "Octobre Bouge", organisée en octobre dernier nous avions accueilli 80 personnes pour des sessions de Zumba et de Yoga au magasin Decathlon Besançon. L'événement avait été un grand succès, avec une ambiance conviviale et solidaire.

Programme de la Soirée DECAT' FEVER

La DECAT' FEVER débutera à 18h00 avec un accueil et des activités de mise en forme pour tous les niveaux. Que vous soyez un athlète confirmé ou un novice, vous trouverez des sessions adaptées à vos besoins et à vos envies. Des ateliers de renforcement musculaire, de cardio, de yoga et bien d'autres disciplines vous seront proposés tout au long de la soirée.

18 : 00 : Accueil des participants et possibilité de découvrir différents stands (massages, nutrition et bien d'autres activités de bien être)

19 : 00 : Début de la soirée DECAT' FEVER ; vous enchainerez trois cours différents : Body combat, Body balance et Zumba.

21 : 00 : Fin de soirée.

Pourquoi participer ?

Gratuit et Ouvert à Tous : Un événement accessible sans frais, idéal pour découvrir ou redécouvrir les plaisirs du fitness en groupe.

: Un événement accessible sans frais, idéal pour découvrir ou redécouvrir les plaisirs du fitness en groupe. Atmosphère Festive : Une ambiance conviviale et dynamique pour passer un excellent moment entre amis, le tout animé par un DJ !

: Une ambiance conviviale et dynamique pour passer un excellent moment entre amis, le tout animé par un DJ ! Encadrement Professionnel : Bénéficiez des conseils avisés des coachs IKSIR pour améliorer votre technique et optimiser vos performances.

: Bénéficiez des conseils avisés des coachs IKSIR pour améliorer votre technique et optimiser vos performances. Lieu d'Exception : Le complexe sportif Michel Vautrot offre un cadre idéal pour pratiquer le sport en plein air.

Inscrivez vous via ce lien : activites.decathlon. fr ou en scannant le QR code.

Ne manquez pas cette occasion unique de vous défouler, de vous amuser et de rencontrer d'autres passionnés de fitness. Venez nombreux pour partager ce moment sportif et festif !

Inscrivez-vous dès maintenant et préparez-vous à vivre une soirée mémorable à la DECAT' FEVER !