La magasin Décathlon à Besançon organisait vendredi 24 et samedi 25 mai 2024 l’évènement Décathlon de la Boucle au parc des Prés de Vaux. Objectif : découvrir des activités physiques et sportives dans l’esprit des JOP de Paris 2024. Pendant deux jours, 950 personnes étaient au rendez-vous.

Quatre-vingt-dix équipes se sont formées pendant ces deux jours sur trois pôles d’activités et plus de 10 sports représentés. Plus de cinq associations locales étaient mobilisées, dont le SNB Aviron, Décoche Bisontine, GBDH, Volant bisontin, etc.

450 visiteurs étaient présents vendredi, puis 500 le lendemain... avec le beau temps.

Retour sur le Décathlon de la boucle en images :