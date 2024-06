Découvrez la table du Grand siècle les 22 et 23 juin à la Citadelle de Besançon

PUBLI-INFO • 1684, le règne personnel de Louis XIV a commencé 24 ans plus tôt, la construction de la Citadelle qui domine Besançon s’achève et le XVIIe siècle tirera bientôt sa révérence. Sur les tables de France, de nouveaux plats, goûts et ingrédients apparaissent. Plongez dans cette cuisine « Grand siècle » avec des ateliers, des dégustations, des animations, un banquet même !

Pour expliquer comment, aujourd’hui, nous obtenons les plats présents sur une table de fête du « Grand siècle », ou à la table de soldats, il faut bien entendu, parler des aliments, de leur production, de leur conservation et de ce qui les accompagne : sel, sucre, belles odeurs et pain, par exemple. Il en est de même si l’on veut comprendre très concrètement ce qu’étaient les menus chez les paysans et les grands banquets de Louis XIV entre XVIIe et XVIIIe siècles.

C’est à cette extraordinaire découverte, faite d’ateliers, de dégustations, d’animations diverses et même de découvertes par casque de réalité augmentée que vous invite la Citadelle de Besançon les 22 et 23 juin, entre 10 heures et 17 heures 30. Pour vous permettre un premier tour d’horizon de cette riche palette d’activités, elles ont été regroupées en quelques grandes catégories, faisant appel à vos différents sens.

Découvrez !

Le sel dans tous ses états : atelier de découverte des sels du monde pour mieux comprendre le rôle du sel dans l’alimentation

La cantine de Vauban : Grâce à une expérience de réalité augmentée, découvrez et manipulez cet objet extraordinaire qui servait à Vauban, le « vagabond du roi », pour maintenir sa nourriture au chaud durant ses voyages.

Écoutez !

Jeanne Gabaret d’Herbauges, femme de corsaire, vous racontera les aventures de son époux sur les océans, les prises de cargaisons aux ennemis du Roy de France, car tout ce qui vient de loin qui est bon et qui se mange, est sur l’étal de la femme du corsaire !

Florent Quellier vous présentera la cuisine française, le boire, le manger et les manières de table des vingt millions de Français, des ors de Versailles aux champs de bataille, en passant par les campagnes.

Admirez !

La variété des mets consommés et la vaisselle de table se dévoilent grâce à des reproductions de natures mortes conservées au Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon.

Un sculpteur de sucre, inspiré par les fastes du Grand siècle, créera tout au long du week-end une pièce unique.

Visitez !

Les lieux — des citernes au moulin — seront l’occasion d’une déambulation permettant de comprendre comment la garnison de la Citadelle gérait son approvisionnement calibré pour tenir trois mois.

Vous pourrez prendre racine au cœur du Jardin Vauban pour comprendre la diverse consommation des légumes, découvrir des plantes aromatiques, d’autres toxiques, en passant par des racines et d’autres « herbes » … Naturellement, ces plantes seront l’occasion de découvrir de délicieuses anecdotes.

Pratiquez !

En prenant place aux tables du roi et du paysan, et à travers différentes activités ludiques, vous vous familiariserez aux bonnes ou mauvaises manières de table de l’époque avec, par exemple l’apparition de la fourchette.

L’archéozoologie sera également au menu pour rechercher, observer, mesurer et comparer des ossements renseignant sur certaines viandes mangées par les soldats de la garnison. Saurez-vous trouver de quel animal il s’agit ?

Dégustez !

Dans le moulin de la citadelle, profitez d’une dégustation du « pain de la citadelle », recette élaborée à partir des céréales utilisées autrefois pour le pain des soldats : froment, épeautre et seigle.

Goûtez les recettes du Grand siècle, des pâtés en croûte, aux œufs brouillés en passant par les oignons ou le biscuit de la Reyne.

Enfin, le banquet du gouverneur de la place !

Le gouverneur de la Citadelle vous invite à sa table. Son maître queux a correspondu avec le cuisinier du roi et vous présentera des mets consommés aux XVIIe et XVIIIe siècles pour une expérience culinaire temporelle, le tout dans une ambiance musicale « époque Grand siècle ».

