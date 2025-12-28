Démarchage téléphonique : de nouvelles règles d’affichage des numéros de téléphone à compter du 1er janvier 2026

Vous l’avez remarqué, de nombreux appels frauduleux vous contacte parfois avec des numéros tels que des 06 ou des numéros locaux, qui à première vue, vous semble familiers. De nombreux auteurs d’appels frauduleux parviennent à usurper aléatoirement des numéros de téléphone, notamment des numéros mobiles de particuliers, pour se faire passer pour une entité de confiance. À compter du 1er janvier 2026, une évolution concernant les règles d’affichage des numéros de téléphone permettra de repérer ces appels plus facilement. On fait le point avec l’aide du site internet gouvernemental service-public.gouv.fr .

Vous avez déjà entendu parler de spoofing téléphonique ? Cette fraude consiste, pour un arnaqueur, à utiliser un logiciel spécialisé afin de masquer son numéro de téléphone et d’en afficher un autre (commençant généralement par 06 ou 07) lors d’appels. Le numéro affiché sur le téléphone de son interlocuteur peut alors être celui d’une personne, d’une entreprise ou d’une institution gouvernementale. Une manière pour l’arnaqueur de masquer son identité réelle et de se faire passer pour une entité de confiance, par exemple. "Le numéro de téléphone de tout un chacun peut donc se retrouver utilisé pour des tentatives de démarchage ou d’escroquerie", alerte le site du gouvernement.

Les signes qui peuvent laisser penser que votre numéro de téléphone a été usurpé sont par exemple :

une augmentation d’appels venant de numéros que vous ne connaissez pas , avec des interlocuteurs vous signalant que vous avez essayé de les joindre (votre numéro peut avoir été utilisé à votre insu dans le cadre d’appels de spoofing téléphonique, et les destinataires de ces appels sont susceptibles de rappeler votre numéro en cas d’appel manqué)

, avec des interlocuteurs vous signalant que vous avez essayé de les joindre (votre numéro peut avoir été utilisé à votre insu dans le cadre d’appels de spoofing téléphonique, et les destinataires de ces appels sont susceptibles de rappeler votre numéro en cas d’appel manqué) des messages d'avertissement de votre opérateur de téléphonie, ayant détecté une activité suspecte avec votre numéro de téléphone ;

de votre opérateur de téléphonie, ayant détecté une activité suspecte avec votre numéro de téléphone ; un signalement par plusieurs personnes de tentatives de démarchage ou d’escroquerie par le biais d’appels provenant de votre numéro de téléphone.

Service-public.gouv.fr précise que près de 18.000 signalements d’usurpation d’identité de ce type ont été recensés sur la plateforme dédiée « J’alerte l’Arcep », entre janvier et décembre 2025.

Quelle évolution à compter du 1er janvier 2026 ?

L’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) indique que de nombreux appels frauduleux utilisant des numéros de téléphone usurpés sont émis depuis l’étranger. Alors à compter du 1er janvier 2026, les opérateurs français de téléphonie devront automatiquement afficher "numéro masqué" pour les appels émis depuis l’étranger avec un numéro mobile français n’ayant pas pu être authentifié.

Ainsi, lorsque vous verrez s’afficher "numéro masqué" sur votre téléphone portable, cela signifiera, au choix :

que la personne qui vous appelle a souhaité masquer son numéro ;

que le numéro d’appel n’a pas pu être authentifié pour des raisons techniques (sans préjuger de la nature légitime ou non de l’appel).

Cet affichage vise à vous alerter afin d’élever votre vigilance et vous permettre d’identifier plus facilement une potentielle tentative d’arnaque.