En Franche-Comté, une comportementaliste équin pour améliorer la communication avec les chevaux...

Installée en Franche-Comté depuis janvier 2025, Marion Vasset, comportementaliste équin certifiée en juin 2024 après une année de formation, propose son expertise. Elle intervient directement dans l'environnement du cheval pour analyser son comportement et accompagner les propriétaires.

Le comportementaliste équin aide à résoudre les troubles du comportement chez les chevaux, qu'il s'agisse d'anxiété, d'agressivité ou de problèmes de communication. Son objectif est de restaurer une relation harmonieuse entre le cheval et son cavalier. “Grâce à des techniques adaptées, chaque cheval est évalué, les causes sous-jacentes sont identifiées et des solutions personnalisées sont proposées”, nous précise-t-on.

Comprendre son cheval : pourquoi ?

Marion Vasset propose des accompagnements élaborés sur mesure autant pour le cheval que son cavalier, où le propriétaire devient acteur de la résolution du problème. Elle offre également un service dans lequel elle travaille directement avec le cheval, qui n'exige pas la présence du propriétaire, afin de résoudre une problématique spécifique ou d'assurer l'éducation de jeunes chevaux. Un service, selon elle, "qui peut intéresser les éleveurs ou les professionnels cherchant à vendre un cheval, ainsi que pour les propriétaires qui ne se sentent pas en sécurité avec leur équidé". Pour finir, elle se rend aussi dans les structures équestres pour proposer des stages sur le comportement équin et les techniques d'apprentissage qu'elle utilise, permettant ainsi aux cavaliers et aux professionnels d'approfondir leurs connaissances et de perfectionner leurs compétences.

Cet amour pour les équidés lui a été transmis par un père éleveur de chevaux, également fan de loisirs et de sport. Depuis sa plus tendre enfance, Marion s’est vu confier les poneys puis les chevaux les plus récalcitrants. "Quand j’étais enfant, au centre équestre, les poneys que personne ne souhaitait monter devenaient mes meilleurs amis ! À la maison, c’était la même chose : sans le savoir, je pratiquais déjà ce métier à l’âge de dix ans en aidant les pensionnaires à retrouver confiance en l’homme, afin de pouvoir leur trouver une nouvelle famille”: nous confie t-elle.

“Faire appel à une comportementaliste équin représente un investissement dans le bien-être du cheval. Une meilleure compréhension de son comportement peut non seulement améliorer sa qualité de vie, mais aussi celle de son propriétaire.” conclut-elle.

