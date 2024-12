Seniors : les aides financières existantes pour les aider dans leur vie quotidienne

En France, à partir d’un certain âge et en cas de faibles ressources, il existe plusieurs aides financières pour aider à payer son loyer, ses dépenses de santé ou encore adapter son logement en cas de perte d’autonomie. On fait le point sur les aides existantes avec le site officiel de l’administration française service-public.fr.

L’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) est une prestation mensuelle versée par la caisse de retraite. Il est possible de la percevoir dès 65 ans ou avant pour les anciens combattants, personnes invalides ou handicapées par exemple.

Si la demande d’Aspa est rejetée, il existe encore l'allocation simple d'aide à domicile aux personnes âgées. Son montant varie selon les ressources et peut être accordée à taux plein ou à taux réduit. À taux plein, elle est de 1 012,02 € par mois pour une personne seule et 1 571,16 € par mois pour un couple.

Les aides liées au logement

Si le logement est conventionné (logement faisant l'objet d'une convention entre l’État et le propriétaire ou l'organisme gestionnaire du logement), il est possible de percevoir l'aide personnalisée au logement (APL). Mais celle-ci dépend de certaines conditions liées à la situation, aux ressources et au logement. Le montant de l'APL « est calculé en fonction de barèmes qui prennent en considération différents éléments (nombre de personnes à charge vivant habituellement au sein de votre foyer, montant de vos ressources, montant de votre loyer…) » précise le site.

Si la personne est inéligible à l’aide personnalisée au logement, il est possible de demander l'allocation de logement à caractère social (ALS).

Comme pour l’APL, son montant est calculé en fonction de barèmes qui prennent en considération différents éléments (situation familiale et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au sein du foyer, les ressources, le montant du loyer…).

Les aides liées aux dépenses de santé

En cas de faibles ressources, il est possible de bénéficier de la complémentaire santé solidaire (C2S). Celle-ci prend en charge ce qui n'est pas remboursé par l'assurance maladie et permet donc de se faire rembourser la part complémentaire des dépenses de santé. En fonction des revenus, la C2S est gratuite ou payante.

Les aides pour réaliser les tâches ménagères à domicile

En cas de difficultés pour accomplir les principales tâches ménagères, il est possible d’obtenir une aide financière afin de rémunérer une aide à domicile. Cette personne viendra alors au domicile pour accomplir certaines tâches comme le ménage, l’entretien du linge, la préparation des repas sur place… mais il faut pour cela remplir certaines conditions d'âge et de ressources. L’âge minimum pour en bénéficier est fixé à 65 ans mais il existe des exceptions.

Une aide financière pour payer le portage des repas, c'est-à-dire pour recevoir à domicile des plateaux-repas chauds et prêts à consommer est également possible en cas d’état de santé fragile. Là encore il est nécessaire d’avoir 65 ans pour en bénéficier, mais il est possible d’y avoir recours dès 60 ans si la personne est reconnue inapte au travail.

EN cas de perte d’autonomie, il est possible d’obtenir l'allocation personnalisée d'autonomie (Apa) à domicile. Elle sert à payer, en totalité ou en partie les dépenses nécessaires pour rester à son domicile. Les besoins sont ainsi évalués par une équipe médico-sociale, qui se rend au domicile pour rencontrer la personne concernée.

Les aides pour adapter son logement à une perte d’autonomie

Il est possible d’effectuer des travaux d’adaptation de son logement liés à une perte d’autonomie et pour cela, il est possible de bénéficier du dispositif d'aide MaPrimeAdapt' sous certaines conditions (notamment de ressources).

Ces travaux peuvent concernés :