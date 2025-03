Le service civique solidarité senior de Bourgogne-Franche-Comté emménage à Battant

L’équipe des sept salariés de l’AND-SC2S en BFC a été intégralement renouvelée en 2024 et est dorénavant basée majoritairement sur Besançon. L’occasion pour l’association "de lancer un nouvel élan pour le déploiement de la mobilisation au bénéfice de nos aînés et des jeunes". Elle a donc déménagé au cœur du quartier Battant, au 1B rue de la Madeleine à Besançon. Ce nouvel espace devrait permettre d’accompagner "encore plus efficacement les jeunes engagés en service civique et de renforcer l’action de l’association auprès des personnes âgées".

Une visibilité accrue

Encore peu connus en Bourgogne-Franche-Comté, l’association a souhaité gagner en visibilité. Le choix d’un local avec vitrine au cœur d’un quartier dynamique de Besançon n’est donc pas anodin. Elle sera d’ailleurs prochainement décorée par Julie de "la lettre à la main".

Les jeunes, les partenaires actuels et futurs, les passants de manière générale pourront également venir à la rencontre des salariés en poussant simplement la porte du local. Un "grand changement" pour cette équipe jusqu’à présent habituée au télétravail. À noter que l’association ne dispose pas d’horaire ni de jours fixe d’ouverture, "si vous souhaitez nous rencontrer sur place, n’hésitez pas à nous contacter pour que nous nous rendions disponibles" précise-t-elle dans son communiqué.

Un nouveau point de départ

Pour l’association, ce nouveau local fait office d’un "nouveau point de départ pour le déploiement d’une mobilisation SC2S au service des aînés et des jeunes en recherche de missions d’intérêt général auprès des seniors". "Notre présence permettra de participer au dynamisme du quartier battant en occupant un commerce qui était fermé" ajoute-t-elle encore avant de préciser qu’en vitrine "de nombreuses missions à Besançon et alentours seront visibles à toutes heures du jour et de la nuit".