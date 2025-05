Fermeture des services de l’État dans le Doubs ce vendredi

Après le Doubs et le Jura en 2024, l’Urssaf Franche-Comté vient d’intégrer les espaces France Services des départements de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort. À cette occasion, le préfet de la Haute-Saône, le sous-préfet de Lure en charge des France Services, ainsi que la directrice de l’Urssaf Franche-Comté se sont rendus à l’espace France Services de Dampierre-sur-Salon vendredi 23 mai 2025 à la rencontre du maire de Dampierre-sur-Salon, des agents France Service et des usagers.