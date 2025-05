L’Urssaf intègre les espaces France Services de la Haute-Saône

Après le Doubs et le Jura en 2024, l’Urssaf Franche-Comté vient d’intégrer les espaces France Services des départements de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort. À cette occasion, le préfet de la Haute-Saône, le sous-préfet de Lure en charge des France Services, ainsi que la directrice de l’Urssaf Franche-Comté se sont rendus à l’espace France Services de Dampierre-sur-Salon vendredi 23 mai 2025 à la rencontre du maire de Dampierre-sur-Salon, des agents France Service et des usagers.

Dans le cadre de ce nouveau partenariat avec l’Urssaf, les conseillers France Services accompagnent dans leurs démarches les particuliers employeurs (adhérents aux dispositifs Pajemploi ou Cesu) et les auto-entrepreneurs. "Cette collaboration vise à renforcer l’accueil de proximité des usagers pour des services plus accessibles, plus humains et de qualité" précise l’Urssaf dans son communiqué.

En Haute-Saône, ce sont 26 France Services (28 d’ici la fin d’année) qui accueillent quotidiennement les usagers à moins de 20 minutes de leur domicile. En 2024, le réseau France Services de la Haute-Saône a réalisé 81.190 accompagnements, en progression de plus de 20% par rapport à 2023. Le taux de satisfaction est de 98% en 2024.

Les conseillers France Services de la Haute-Saône ont été formés par les collaborateurs de l’Urssaf Franche-Comté afin d’apporter une réponse de premier niveau et accompagner les usagers concernés dans leurs démarches.

L'Urssaf s'engage dans ce dispositif pour sécuriser les droits de ses usagers, renforcer sa politique "d'aller-vers" et soutenir l’activité économique sur le territoire. En complément, l’Urssaf vient de proposer un temps d’accueil sans rendez-vous tous les jeudis matin, en plus des rendez-vous proposés le jeudi après-midi, dans ses locaux de Vesoul pour mieux accompagner tous ses usagers.