Le bureau de poste de Besançon Ile-de-France fermé pour travaux

La Poste "repense et modernise sa présence pour mieux répondre aux besoins de ses clients et s'adapter aux nouveaux usages, en particulier dans les quartiers prioritaires de la ville" précise l'entreprise dans son communiqué. Des travaux de rafraîchissement au niveau des espaces de ventes vont de ce fait être entrepris.

La Poste dit mettre "tout en œuvre pour assurer la bonne continuité des services le temps des travaux au bureau de poste d’Ile de France".

Les clients impactés par cette fermeture pourront se rendre, pour des opérations postales et bancaires habituelles et y compris pour le retrait d’instance (d’objets recommandés) à La Poste Besançon Planoise située au 8 rue Pablo Picasso à Besançon. L’établissement est ouvert le lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h30, le mardi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30, du mercredi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 et le samedi de 9h à 12h.

Ces travaux, visant à améliorer le bureau de poste sont "sans incidence sur la distribution de courrier qui sera assurée 6 jours sur 7 par le facteur" précise La Poste. Elle ajoute qu’il est d’ailleurs possible de se renseigner auprès de son facteur pour tous les services qu’il peut assurer à domicile (envois et affranchissements du courrier, double présentation gratuite des colis et recommandés sur demande sur laposte.fr ou au 3631, réexpéditions en boîtes aux lettres des colis sur demande sur laposte.fr.)