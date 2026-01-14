Mercredi 14 Janvier 2026
Modification des collectes de déchets ménagers dans 4 communes du Grand Besançon

Publié le 14/01/2026 - 08:46
Mis à jour le 14/01/2026 - 08:46

Les modalités de collecte des déchets ménagers vont changer dans quatre communes du Grand Besançon à partir du 2 février 2026 dans le but "d’optimiser les circuits de collecte et de répondre au mieux aux usagers" selon Grand Besançon Métropole. 

Grand Besançon Métropole signale une modification des collectes de déchets ménagers dans les communes de Miserey-Salines, Serre-les-Sapins, Dannemarie-sur-Crête et Torpes à compter du 2 février 2026. 

  • Miserey-Salines : collecte des déchets résiduels en semaine paire et des déchets recyclables en semaine impaire – jour de collecte : lundi.
  • Serre-les-Sapins : collecte des déchets résiduels en semaine paire et des déchets recyclables en semaine impaire – jour de collecte : mercredi.
  • Dannemarie-sur-Crête et Torpes : collecte des déchets résiduels en semaine impaire et des déchets recyclables en semaine paire – jour de collecte : jeudi.

 Le calendrier des collectes est disponible sur le site www.grandbesancon.fr. Rubrique Déchets, les calendriers de collecte.

 Rappel

  • L’horaire de passage de la benne peut être modifié. Les bacs à déchets ménagers doivent être systématiquement présentés pour 4h30 le jour de la collecte.

 

Publié le 14 janvier à 08h46 par Elodie Retrouvey
