Modification des collectes de déchets ménagers dans 4 communes du Grand Besançon

Grand Besançon Métropole signale une modification des collectes de déchets ménagers dans les communes de Miserey-Salines, Serre-les-Sapins, Dannemarie-sur-Crête et Torpes à compter du 2 février 2026.
- Miserey-Salines : collecte des déchets résiduels en semaine paire et des déchets recyclables en semaine impaire – jour de collecte : lundi.
- Serre-les-Sapins : collecte des déchets résiduels en semaine paire et des déchets recyclables en semaine impaire – jour de collecte : mercredi.
- Dannemarie-sur-Crête et Torpes : collecte des déchets résiduels en semaine impaire et des déchets recyclables en semaine paire – jour de collecte : jeudi.
Le calendrier des collectes est disponible sur le site www.grandbesancon.fr. Rubrique Déchets, les calendriers de collecte.
Rappel
- L’horaire de passage de la benne peut être modifié. Les bacs à déchets ménagers doivent être systématiquement présentés pour 4h30 le jour de la collecte.