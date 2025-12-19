Vendredi 19 Décembre 2025
Alerte Témoin
Grand Besançon Métropole
Fêtes de fin d'année : modifications des jours de collecte des déchets dans le Grand Besançon

Publié le 19/12/2025 - 08:33
Mis à jour le 19/12/2025 - 08:38

En raison des jours fériés de Noël et du nouvel An, les tournées de collecte des déchets ménagers prévues dans le Grand Besançon sont décalées durant la semaine du 22 au 27 décembre 2025 et la semaine du 29 décembre 2025 au 3 janvier 2026.

Pour rappel : L’horaire de passage de la benne peut être modifié. Les bacs à déchets ménagers doivent être systématiquement présentés pour 4h30 le jour de la collecte.

Semaine du 22 au 27 décembre 2025

En raison du jour férié du jeudi 25 décembre (Noël), les tournées seront décalées d’un jour à partir du jour férié :

  • les collectes habituellement prévues le jeudi sont reportées au vendredi 26 décembre
  • les collectes habituellement prévues le vendredi sont reportées au samedi 27 décembre

Semaine du 30 décembre au 4 janvier 2025

En raison du jour férié du jeudi 1er janvier 2026 (Jour de l’An), les tournées de collecte des déchets ménagers seront décalées d’un jour à partir du jour férié :

  • les collectes habituellement prévues le jeudi sont reportées au vendredi 2 janvier
  • les collectes habituellement prévues le vendredi sont reportées au samedi 3 janvier

Infos + 

Publié le 19 décembre à 08h33 par Elodie Retrouvey
