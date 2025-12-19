Fêtes de fin d’année : modifications des jours de collecte des déchets dans le Grand Besançon

Pour rappel : L’horaire de passage de la benne peut être modifié. Les bacs à déchets ménagers doivent être systématiquement présentés pour 4h30 le jour de la collecte.
Semaine du 22 au 27 décembre 2025
En raison du jour férié du jeudi 25 décembre (Noël), les tournées seront décalées d’un jour à partir du jour férié :
- les collectes habituellement prévues le jeudi sont reportées au vendredi 26 décembre
- les collectes habituellement prévues le vendredi sont reportées au samedi 27 décembre
Semaine du 30 décembre au 4 janvier 2025
En raison du jour férié du jeudi 1er janvier 2026 (Jour de l’An), les tournées de collecte des déchets ménagers seront décalées d’un jour à partir du jour férié :
- les collectes habituellement prévues le jeudi sont reportées au vendredi 2 janvier
- les collectes habituellement prévues le vendredi sont reportées au samedi 3 janvier
Infos +
- Le calendrier des collectes est disponible pour les usagers sur le site www.grandbesancon.fr.