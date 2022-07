"Plantons des haies !", programme du plan France Relance engagé par l’État, entre dans sa dernière ligne droite cet été 2022. Ce programme du gouvernement soutient financièrement et administrativement les plantations en terres agricoles depuis juillet 2021. Les structures d’appui retenues pour faire partie du programme accompagnent techniquement les bénéficiaires dans la plantation des haies et d’arbres en intraparcellaires.

En Bourgogne-Franche-Comté, sa coordination a été confiée à l’agence Alterre. Elle anime depuis 2009 le réseau Bocag’haies de Bourgogne-Franche-Comté. Les membres du réseau œuvrent à restaurer les bocages et les haies dans le paysage de la région, en lien avec des dispositifs de soutien du conseil régional.

Après différentes journées de sensibilisation et d’informations organisées sur le territoire régional en présence d’experts et d’acteurs engagés, le programme est plus que jamais dans la dernière ligne droite de la dynamique engagée depuis deux ans. Les dossiers et projets retenus peuvent être financés à 100% et il est encore possible de déposer une demande de prise à charge jusqu’au 15 septembre 2022.

Aujourd’hui, plus de 150 km de plantations de haies sont en projet et près de 5 km d’agroforestererie intra-parcellaire selon la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (Draaf) de Bourgogne Franche-Comté.