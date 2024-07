Des animations pour célébrer les 10 ans du tramway à Besançon

Le tram soufflera ses 10 bougies le 30 août 2024. À cette occasion, le Grand Besançon et le réseau Ginko organisent une série d’animations originales aux stations et dans certaines rames de tram les 30 & 31 août et 1er septembre prochains. En voici le programme.

Chasse au trésor interactive à bord du tram

A partir du 12 juillet et jusqu’à mi-septembre, les Bisontins et Grand Bisontins pourront découvrir ou redécouvrir le parcours du tram grâce à une chasse au trésor en huit étapes (durée d’une heure). Chaque étape étant une station de tram différente. Ces huit stations sont décorées d’illustrations d’animaux grand format « impossible à rater » prévient Grand Besançon dans son communiqué.

Avec un smartphone, et via l’application gratuite "Maison tangible", ces illustrations s’animent et une énigme apparaît pour accéder à l’étape et donc à l’arrêt suivant. Pour au final... trouver le trésor. Une animation drôle et à la fois instructive, à partager en famille ou entre amis.

Service haut de gamme à bord à la rentrée

Pour célébrer cette première décennie, les voyageurs auront droit les vendredi 30 et samedi 31 août après-midi à un service haut de gamme à bord d’une seule rame : tapis rouge, serveur et petite collation. Le tout orchestré par l’association Nouvelles Formes.

Service accessible à tous les voyageurs munis d’un titre de transport ou s’étant acquittés de leur voyage grâce au paiement possible directement à bord avec une carte bleue.

Concert électro

Un collectif de DJs, des platines, du son, un peu de déco et hop, voilà de quoi passer une belle soirée de fin d’été à bouger dans un lieu atypique. Une rame se présentera version « boîte de nuit » avec les artistes du collectif Boom Tchack et Boom.

Rang, samedi 31 août, de 19 h à minuit. Expérience accessible avec un titre de transport.

Un tram artistique

10 ans, cela valait bien un nouveau costume. Pour marquer cet évènement durablement, un tram sera complètement décoré par un artiste plasticien inspiré. "Il faudra ouvrir l’œil" prévient GBM, "cette rame se fera remarquer à partir de fin août".

Cadeaux gourmands

Mais aussi, en partenariat avec l’OCAB :

Un gâteau géant à partager

Qui dit anniversaire, dit gâteau ! Un gâteau géant sera spécialement confectionné pour les 10 ans du tram et partagé avec tous les gourmands.

Vendredi 30 août à 17h30, stand Ginko aux Instants Gourmands, place Granvelle.

Goodies, animations et cadeaux à gagner

Dimanche 1er septembre, de 12h à 15h, à l’entrée du Parc Micaud (côté Pont de la République) Ginko proposera une halte sur son stand lors de la "Randonnée Gourmande", pour des cadeaux à gagner et des goodies "10 ans du tram" à emporter.