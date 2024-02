Des bénévoles recherchés pour participer au sauvetage d’amphibiens dans le Doubs

Votre mission ? "De mars à mai, les bénévoles relèvent les seaux, et relâchent les amphibiens de l’autre côté de la route après avoir été minutieusement comptés et identifiés", explique Le parc naturel régional du Doubs horloger qui précise que plus d’un amphibien sur trois est en danger d’extinctions selon Liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (2022).

Ces dispositifs sont encadrés par la LPO BFC - Franche-Comté : "En 2023, 358 bénévoles ont ainsi sauvé près de 18 300 amphibiens dans la Région Bourgogne-Franche-Comté", nous indique-t-on.

