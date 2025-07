Des créateurs régionaux recherchés pour participer à la boutique éphémère de Noël du 52

Le 52 lance un appel à candidatures pour trouver des créateurs et créatrices émergents installés en Bourgogne-Franche-Comté pour sa prochaine boutique éphémère de Noël qui sera ouverte du 27 novembre au 23 décembre au 52 rue Battant à Besançon. Les candidatures sont possibles jusqu’au 31 août 2025.

Pour le 52, il s’agit d’une occasion donnée aux créatrices et créateurs de la région de "tester la vente directe, développer leur réseau en rencontrant d’autres artistes locaux et profiter d’une communication ciblée" tout au long de l’événement organisé chaque année depuis 2020.

La boutique éphémère de Noël sera ouverte du 27 novembre au 23 décembre 2025. Les exposants bénéficieront en amont de six jours de formations en octobre à Besançon.

Pour participer, les créateurs et créatrices émergents (plasticiens, illustrateurs, artisans d’art, designers d’objets, etc.) intéressés et résidants en Bourgogne-Franche-Comté peuvent envoyer leur dossier de candidature pour participer au projet jusqu’au 31 août, minuit. L’appel à candidatures est à retrouver en ligne.

