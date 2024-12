Des logements solidaires recherchés à Pontarlier

Le collectif SolMiRé, qui vient en aide aux migrants, demandeurs d'asile et réfugiés à Besançon et alentours, lance un appel à la générosité afin d’héberger des jeunes sur le secteur de Pontarlier.

"Nous cherchons des hébergements solidaires sur Pontarlier pour la rentrée de janvier, suite à l'affectation scolaire de jeunes au lycée Toussaint Louverture", explique le collectif.

Et d’ajouter : "Cela concerne a priori six jeunes pour l'instant : pour quatre nuits par semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi à Pontarlier) et retour le week-end à Besançon. Ou au moins une ou deux nuits pour alléger les allers et retours Pontarlier/ Besançon".