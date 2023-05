Des super-héros sur les façades du CHRU...

Pour donner le sourire aux jeunes patients, les cordistes ont joué le jeu et enfilé les costumes de Superman et Spiderman. Ils ont alors escaladé les murs des services pédiatrie de l'hôpital (et en ont profité pour nettoyer les vitreries extérieures du CHU).

À propos de la société "Horizon Vertical"

Horizon Vertical a été créé en 1993. Elle souffle donc sa 30e bougie cette année. Spécialisée en prestations en hauteur et travaux d'accès difficile, elle est composée de huit cordistes et d’une responsable sécurité.