Détonation 2022 : un bilan positif, mais une édition en 2023 qui n’est pas garantie

Le festival Détonation s’est achevé dimanche 25 septembre après trois jours de concerts, de temps forts et de fête sur le site de la Friche artistique. Pas moins de 15.000 personnes étaient au rendez-vous de l’évènement et des concerts "Before". Pour Simon Nicolas, chargé de communication de la Rodia et du festival, "c’est bien, mais on ne garantit pas une édition en 2023". Explications.

"Ça fait du bien de reprendre la formule de Détonation avec quatre scènes comme avant la période Covid, les Bisontines et les Bisontins semblent contents, il y a eu de beaux temps forts comme la création de Bigger & the damned dozen, Vitalic ou encore Juliette Armanet", indique Simon Nicolas.

Détonation 2022 et ses soirées "Before" ne comptent pas moins de 15.000 entrées (dont 12.000 payantes). "C’est bien, mais on ne garantit pas une nouvelle édition l’année prochaine, on veut et on fera tout pour, mais ce n’est pas encore certain", nous confie le chargé de communication.

Pourquoi ? "On sait que la formule Détonation fonctionne, mais ça représente un budget très lourd, c’est même une grosse part du budget annuel de La Rodia qui est consacré à cet évènement", nous explique-t-il.

À suivre.

