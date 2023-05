Deux adolescents interpellés avec 800€ et plus de 80g de drogues rue Bertrand Russel à Besançon

Un équipage de la brigade spécialisée de terrain a été envoyé en mission de surveillance le 13 mai peu avant 18h rue Bertrand Russel à Besançon, lieu référencé par l’office anti-stupéfiants et cité au Groupe local de traitement de la délinquance.

Rapidement, les policiers remarquent un groupe de quatre personnes, dont deux identifiés avec certitude par les agents. Des allers et retours sont constatés entre les jeunes et des consommateurs venant acheter leur dose de stupéfiants. L’un des individus emprunte l’ascenseur pour monter dans les étages pendant l’acheteur attend en bas.

Alors que les policiers se rapprochent du point de deal, un guetteur se met hurler ”Ara !”. Les policiers tombent alors nez à nez avec l’un des garçons, âgé de 17 ans, tenant une liasse de billets qu’il lâche en partant en courant. Les fonctionnaires récupèrent le billet de 20€ 10 billets de 10€ par terre. L’un ayant pris la fuite, l’autre protagoniste, âgé de 16 ans, est contrôlé et interpellé.

Des sachets cachés dans une poussette

À 18h00, les fonctionnaires reviennent sur place et tombent sur le jeune qui avait pris la fuite dix minutes avant en train d’ouvrir une gaine technique dans laquelle se trouvent une poussette d’enfant où il prend un sachet contenant des stupéfiants. D’autres sachets sont retrouvés dans cette poussette. Le jeune est donc interpellé.

L’inventaire et l’analyse des produits que détenait le jeune de 17 ans ont révélé qu’il était en possession de 24 grammes de cocaïne et de 60 grammes d’héroïne. Quant aux 120 euros dont il s’était débarrassé lors de l’interpellation du premier, il a déclaré que cet argent provenait de la vente de stupéfiants et ne lui appartenait pas. En revanche, il a indiqué que les 55 euros trouvés sur lui sont de l’argent de poche donné par sa mère.

Le premier âgé de 16 ans était en possession de 800 euros lors de son interpellation et a déclaré que cette somme lui appartenait.

Les deux individus ont été placés en garde à vue. Leurs mères ont indiqué pour l’un que l'argent était de l'argent de poche, et pour l'autre qu'il provenait de ses économies.

Les deux mis en cause seront ont été déférés devant la vice-procureure de la République puis devant le juge des enfants en vue de mesures éducatives avec interdiction de paraître rue Bertrand Russel à Besançon.