Deux mineurs interpellés pour des vols à la roulotte commis à Besançon

Ils ont été aperçu par un témoin en train de commettre des dégradations sur des véhicules en stationnement vers 1h15 du matin. Les policiers se sont donc rapidement rendus sur place pour constater les dégradations et mener les recherches.

Les agents ont découvert les deux individus dissimulés dans des buissons. Ils avaient en leur possession plusieurs objets qu’ils ont reconnu avoir dérobés dans les véhicules.

Âgés de 15 ans, ils ont été conduits au poste de police pour y être placés en garde à vue. Après vérifications des agents, les deux mis en cause étaient signalés en fugue du foyer de la Butte et faisaient chacun l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire leur interdisant de s’absenter du foyer entre 21h et 6h du matin.

Les deux mineurs ont reconnu les faits et ont été présentés dès le lendemain au juge pour enfants.

Des convocations ont été laissées par les policiers sur les véhicules roulottés pour inviter les victimes à venir déposer plainte.