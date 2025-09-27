Dix artistes amateurs exposent pour Octobre Rose à l’Asep à Besançon

Une vingtaine d’œuvres originales sont ainsi proposées au public, avec pour ambition de contribuer à la prévention d’un cancer qui fait encore des milliers de victimes chaque année.
Octobre Rose, une campagne mondiale
La démarche s’inscrit dans le cadre d’Octobre Rose, une campagne annuelle internationale. Comme le rappelle la direction de l’Asep, Octobre rose est une campagne annuelle mondiale de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche.
- L’exposition est accessible au public à l’ASEP, 22 rue Résal à Besançon.