Dix artistes amateurs exposent pour Octobre Rose à l’Asep à Besançon

Jusqu’au 4 octobre 2025, dix artistes peintres amateurs présentent une exposition collective à l’Association sportive et d'éducation populaire de Besançon. Toutes participent à l’atelier hebdomadaire animé par l’artiste plasticienne Barbara Dasnoy.

Une vingtaine d’œuvres originales sont ainsi proposées au public, avec pour ambition de contribuer à la prévention d’un cancer qui fait encore des milliers de victimes chaque année.

Octobre Rose, une campagne mondiale

La démarche s’inscrit dans le cadre d’Octobre Rose, une campagne annuelle internationale. Comme le rappelle la direction de l’Asep, Octobre rose est une campagne annuelle mondiale de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche.