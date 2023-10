Don du sang : le 8e challenge inter-organismes démarre à Besançon, les inscriptions sont ouvertes

Si le cancer du sein est bien souvent associé aux femmes, cette maladie n'épargne pas non plus les hommes. Selon l'Institut national du cancer (IRS), moins de 1% des cancers du sein touchent la gente masculine. Un cas rare mais existant. Selon Julien Puget radiologue libéral à Vesoul et Zohair Selmani oncologue au CHU de Besançon, les causes de ce cancer et l'opération se montrent différentes. Précisions.