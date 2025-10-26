Doubs : 40.000 sacs distribués dans les pharmacies pour alerter sur la conduite sous médicaments

VIDÉO • La nouvelle campagne de sécurité routière met l’accent sur la prévention des risques liés à la conduite après la consommation de médicaments. C’est dans ce cadre que la préfecture du Doubs a lancé vendredi 24 octobre à la pharmacie Lafayette des Tilleroyes à Besançon, le début d’une campagne d’un mois prévoyant la distribution de 40.000 sacs de sensibilisation dans 40 pharmacies partenaires du département.

La nouvelle campagne de sécurité routière met l’accent sur la prévention des risques liés à la conduite après la consommation de médicaments. C’est dans ce cadre que la préfecture du Doubs a lancé vendredi 24 octobre à la pharmacie Lafayette des Tilleroyes à Besançon, le début d’une campagne d’un mois prévoyant la distribution de 40.000 sacs de sensibilisation dans 40 pharmacies partenaires du département.

On connaissait déjà le dispositif du violentomètre sur les sachets de baguettes de pain, cette fois la campagne de communication de l’unité sécurité routière de la Direction départementale des territoires passe par les sacs dans lesquels les pharmaciens mettent les médicaments des patients. Sur l’emballage, on y trouve un message recto verso de prévention de sécurité routière sur les effets de certains médicaments sur la conduite, les bons réflexes à adopter et aussi un message plus général sur la sécurité routière, le partage de la route et la responsabilité individuelle.

40 pharmacies mobilisées

La campagne s’appuie sur la mobilisation de 40 pharmacies dans tout le département, dans lesquelles un total de 40.000 sacs seront distribués pendant au minimum un mois précise la préfecture. L’objectif ? "Couvrir le territoire et attirer l’attention des clients sur les risques en sensibilisant l’usager" résume Stéphane Prat, responsable de l’unité sécurité routière gestion de crise transports à la préfecture du Doubs. Car conduire après avoir pris certains types de médicaments comporte des risques et pour prendre le volant, "il faut être en pleine possession de ses moyens", rappelle la directrice de cabinet du préfet du Doubs, Jennifer Rousselle.

Pour la préfecture, la consommation de médicaments susceptibles d’altérer la vigilance représente un facteur de risque encore trop souvent sous-estimé dans les accidents de la route. En France, la part des accidents attribuables aux médicaments est certes inférieure à celles d’autres facteurs de risque (vitesse, alcool, drogues…), mais "elle reste cependant significative et se situe entre 3 et 4%" insiste la directrice.

Sur l’emballage, on retrouve les pictogrammes bien connus présents sur certains médicaments pour alerter l’usager sur les risques liés à la conduite après la prise de médicaments. De niveau 1, 2 ou 3, "ils ne sont pas là pour faire joli", rappelle le pharmacien Olivier Tissot dans notre vidéo. Ils peuvent provoquer un effet de somnolence mais également "avoir un effet sur les réflexes, la vigilance, la concentration et on en a tous dans sa pharmacie des médicaments comme ça".

L’idée des sacs est donc "de toucher tous les publics, tout le monde à un moment donné de sa vie peut-être amené à prendre un antalgique faisant apparaître un pictogramme de ce type", insiste Virginie Lemaire, cheffe du service coordination sécurité conseil aux territoires DDT du Doubs. Ceux-ci sont distribués alors même que la météo automnale favorise les rhums et autres virus qui ont pour effet d’accentuer les visites dans les pharmacies à cette époque de l’année.