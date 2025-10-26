Dimanche 26 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Doubs
Santé

Doubs : 40.000 sacs distribués dans les pharmacies pour alerter sur la conduite sous médicaments

Publié le 26/10/2025 - 17:32
Mis à jour le 26/10/2025 - 09:15

VIDÉO • La nouvelle campagne de sécurité routière met l’accent sur la prévention des risques liés à la conduite après la consommation de médicaments. C’est dans ce cadre que la préfecture du Doubs a lancé vendredi 24 octobre à la pharmacie Lafayette des Tilleroyes à Besançon, le début d’une campagne d’un mois prévoyant la distribution de 40.000 sacs de sensibilisation dans 40 pharmacies partenaires du département.

© Élodie R.
© Élodie R.
© Élodie R.
1/3 - © Élodie R.
2/3 - © Élodie R.
3/3 - © Élodie R.

La nouvelle campagne de sécurité routière met l’accent sur la prévention des risques liés à la conduite après la consommation de médicaments. C’est dans ce cadre que la préfecture du Doubs a lancé vendredi 24 octobre à la pharmacie Lafayette des Tilleroyes à Besançon, le début d’une campagne d’un mois prévoyant la distribution de 40.000 sacs de sensibilisation dans 40 pharmacies partenaires du département.

On connaissait déjà le dispositif du violentomètre sur les sachets de baguettes de pain, cette fois la campagne de communication de l’unité sécurité routière de la Direction départementale des territoires passe par les sacs dans lesquels les pharmaciens mettent les médicaments des patients. Sur l’emballage, on y trouve un message recto verso de prévention de sécurité routière sur les effets de certains médicaments sur la conduite, les bons réflexes à adopter et aussi un message plus général sur la sécurité routière, le partage de la route et la responsabilité individuelle.

40 pharmacies mobilisées

La campagne s’appuie sur la mobilisation de 40 pharmacies dans tout le département, dans lesquelles un total de 40.000 sacs seront distribués pendant au minimum un mois précise la préfecture. L’objectif ? "Couvrir le territoire et attirer l’attention des clients sur les risques en sensibilisant l’usager" résume Stéphane Prat, responsable de l’unité sécurité routière gestion de crise transports à la préfecture du Doubs. Car conduire après avoir pris certains types de médicaments comporte des risques et pour prendre le volant, "il faut être en pleine possession de ses moyens", rappelle la directrice de cabinet du préfet du Doubs, Jennifer Rousselle.

© Élodie R.

Pour la préfecture, la consommation de médicaments susceptibles d’altérer la vigilance représente un facteur de risque encore trop souvent sous-estimé dans les accidents de la route. En France, la part des accidents attribuables aux médicaments est certes inférieure à celles d’autres facteurs de risque (vitesse, alcool, drogues…), mais "elle reste cependant significative et se situe entre 3 et 4%" insiste la directrice. 

Sur l’emballage, on retrouve les pictogrammes bien connus présents sur certains médicaments pour alerter l’usager sur les risques liés à la conduite après la prise de médicaments. De niveau 1, 2 ou 3, "ils ne sont pas là pour faire joli", rappelle le pharmacien Olivier Tissot dans notre vidéo. Ils peuvent provoquer un effet de somnolence mais également "avoir un effet sur les réflexes, la vigilance, la concentration et on en a tous dans sa pharmacie des médicaments comme ça".

L’idée des sacs est donc "de toucher tous les publics, tout le monde à un moment donné de sa vie peut-être amené à prendre un antalgique faisant apparaître un pictogramme de ce type", insiste Virginie Lemaire, cheffe du service coordination sécurité conseil aux territoires DDT du Doubs. Ceux-ci sont distribués alors même que la météo automnale favorise les rhums et autres virus qui ont pour effet d’accentuer les visites dans les pharmacies à cette époque de l’année.

conduite médicament pharmacie prefecture du doubs sécurité routière

Publié le 26 octobre à 17h32 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Santé

Doubs
Santé

Doubs : 40.000 sacs distribués dans les pharmacies pour alerter sur la conduite sous médicaments

VIDÉO • La nouvelle campagne de sécurité routière met l’accent sur la prévention des risques liés à la conduite après la consommation de médicaments. C’est dans ce cadre que la préfecture du Doubs a lancé vendredi 24 octobre à la pharmacie Lafayette des Tilleroyes à Besançon, le début d’une campagne d’un mois prévoyant la distribution de 40.000 sacs de sensibilisation dans 40 pharmacies partenaires du département.

conduite médicament pharmacie prefecture du doubs sécurité routière
Publié le 26 octobre à 17h32 par Elodie Retrouvey
Sens
Politique Santé

Julien Odoul demande un centre de radiothérapie à Sens

"Dans l’Yonne, les habitants sont plus susceptibles de mourir d’un cancer que la moyenne nationale", alerte Julien Odoul. Une situation directement liée "à la faiblesse de l’offre de soins dans le département". Avançant une inégalité territoriale, le député du Rassemblement National réclame un centre de radiothérapie à Sens. 

cancer julien odoul radiothérapie rassemblement national
Publié le 24 octobre à 17h09 par Elodie Retrouvey
France
Economie Santé

Influenza aviaire : Annie Genevard relève le niveau de risque sur l’ensemble du territoire national

La ministre de l’Agriculture, a décidé de relever le niveau de risque sur l’ensemble du territoire national. À compter du mercredi 22 octobre, le risque est qualifié "élevé" et s’accompagne d’un renforcement de la surveillance des élevages de volailles et des mesures de protection.

annie genevard influenza aviaire
Publié le 24 octobre à 10h02 par Hélène L.
Besançon
Santé

Une entreprise bisontine cherche des financements pour lancer la phase d’essai d’un biomédicament contre la leucémie

À l’horizon 2030, Carla Biotherapeutics espère apporter un traitement aux 3.000 personnes entrant chaque année dans les critères du biomédicament développé contre la leucémie. Des patients pour lesquels aucune solution n’a fonctionné ou n’est plus envisagée. Un réel espoir pour la médecine qui a toutefois besoin d’un coup de pouce… Chacun est libre de participer à l’appel à financement dès 100 €.

biotherapie Biovaliance carla biotherapeutics leucémie recherches
Publié le 26 octobre à 09h45 par Hélène L.
Besançon
Santé

La Ville de Besançon encourage la vaccination contre la grippe pour les publics à risque

Alors que la période de circulation du virus de la grippe s’étend habituellement d’octobre à mars, la Ville de Besançon rappelle ”l’importance de la vaccination pour les personnes les plus vulnérables”. À travers sa direction Santé Publique, la municipalité recommande la vaccination pour les populations à risque, incluant notamment les plus de 65 ans et les professionnels en contact avec des publics fragiles.

grippe seniors vaccin vaccination
Publié le 22 octobre à 09h45 par Alexane
Besançon
Justice Santé

Au procès Péchier, une anesthésiste “dévastée” par l’arrêt cardiaque de ses patients

Autrefois "pétillante", elle a quitté la clinique "dévastée" après l'empoisonnement présumé de sept de ses patients: le "lourd tribut" payé par une ancienne collègue de Frédéric Péchier, qu'il aurait en outre voulu évincer, a été au centre des débats lundi 20 octobre 2025 devant la cour d'assises du Doubs.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès randall schwerdorffer
Publié le 21 octobre à 08h18 par Elodie Retrouvey
Besançon
Santé Social

Prendre soin de ceux qui soignent : une nouvelle initiative à Besançon

Face au mal-être croissant des professionnels de santé, CaPaciTéS Besançon et Métropole et l’association Le Don du Souffle (DDS) lancent une série d’ateliers destinés à améliorer le quotidien des soignants et à renforcer le lien entre eux. "Prendre soin des professionnels de santé : une priorité", rappellent les porteurs du projet dans leur communiqué du 17 octobre 2025.

bien-être don du souffle mal-être soignant
Publié le 17 octobre à 17h18 par Alexane
Besançon
Santé Social

La résidence autonomie Les Salins de Bregille se renouvelle après un an de travaux

Présente depuis plus d’un demi-siècle sur les hauteurs de Besançon, la Résidence autonomie Les Salins de Bregille vient d’achever une importante phase de rénovation, a-t-on appris le 15 octobre 2025. Une transformation qui marque une nouvelle étape de son histoire…

gérontologie handicap les salins de bregille rénovation résidence autonomie
Publié le 16 octobre à 09h35 par Alexane
France
Santé Société

Forte baisse du tabagisme en France : 4 millions de fumeurs quotidiens en moins en 10 ans

Selon les premiers résultats du Baromètre de Santé publique France 2024, la France enregistre une forte baisse du tabagisme, rompant avec la stagnation observée pendant la pandémie de Covid-19. Il s’agit d’une diminution historique du nombre de fumeurs dans l’Hexagone…

cancer du poumon cigarette mois sans tabac santé publique france tabac
Publié le 16 octobre à 08h17 par Alexane
JURA (39)
Santé Société

Dermatose nodulaire contagieuse : une stratégie sanitaire de lutte pour “éradiquer” l’épidémie dans le Jura

Ce mardi 14 octobre 2025, le préfet du Jura Pierre-Edouard Colliex, a présidé une réunion de gestion de crise sur la dermatose nodulaire contagieuse en présence des services de l’État : la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP), la Gendarmerie nationale, le Service Départemental d’Incendie et de Secours, ainsi que les professionnels agricoles : Groupement de Défense Sanitaire (GDS), des vétérinaires, le président de la Chambre d’agriculture et le directeur de la FDSEA.

agriculture bovin dermatose nodulaire élevage maladie préfet du jura
Publié le 15 octobre à 08h32 par Alexane

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Eliane Regazzoni nous a quittés
Offre d'emploi

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche Comté
Offre d'emploi
publi info 4

Le showroom d’Artémis ouvre ses portes à Besançon : grand destockage jusqu’à -50% du 23 au 25 octobre !

Offre d'emploi : la ville de Besançon recrute des agent.e.s pour le recensement de la population
Infos Pratiques

Quels films aller voir pour Halloween à Besançon ?
Jeu-concours

Jeu-concours CFA Hilaire Chardonnet : découvrez les résultats !

Un tiers-lieu ouvert pour les jeunes au centre-ville de Besançon

Sondage

 6.55
légère pluie
le 26/10 à 18h00
Vent
3.47 m/s
Pression
1016 hPa
Humidité
91 %
 