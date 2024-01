Après un tel succès pour sa deuxième édition le festival de l’humour, considéré comme le plus grand festival d’humour de France, Drôlement bien a une nouvelle fois su conquérir les Bisontines et les Bisontins avec son lot de spectacles, mais aussi de rendez-vous conviviaux pour toute la famille, de 7 à plus de 77 ans.

L’équipe de NG Productions, organisatrice de l’évènement, annonce ce lundi 27 janvier son retour pour une troisième édition en 2025 du 16 au 19 janvier.