Du nouveau du côté de l’emprunt des ouvrages dans les bibliothèques bisontines…

Depuis 2018, la Ville de Besançon et Grand Besançon Métropole ont l’ambition de transformer et moderniser la lecture publique à l’échelle du territoire. "La construction d’un grand établissement de lecture à la fois public et universitaire sur le site de l’ancien hôpital Saint-Jacques en constitue la pierre angulaire", précise la Ville.

Ce qui va changer…

Le schéma de modernisation numérique des bibliothèques consiste à mettre en œuvre une solution de prêt d’ouvrages en autonomie, par le recours à la technologie RFID. De l’anglais "radio frequency identification" (identification par radiofréquence), la RFID utilise les ondes radio pour transmettre et mémoriser des données dans le but d'identifier les objets.

Cette nouvelle stratégie a nécessité plusieurs ajustements au sein des services. En 2023, un nouveau logiciel de bibliothèque, Orphée, a remplacé l’ancien logiciel AB6 devenu obsolète. Ce dernier permet désolais de gérer des prêts depuis un compte personnel, emprunter de livres numériques en ligne, mettre en valeur des nouveautés, inscrire des animations culturelles en ligne…

A la fin de l’année 2023, la plus grande partie des collections des bibliothèques a été équipée d’étiquettes RFID afin de préparer l’installation des automates de prêt et de retour. Ces étapes auront permis aux bibliothèques de déployer progressivement l’installation des automates et des antennes antivol.

"A ce jour, la médiathèque Pierre Bayle est la première équipée. De façon très simple, le lecteur peut désormais emprunter et restituer ses livres et documents seul, dans les deux secteurs de la médiathèque (adulte et jeunesse), permettant ainsi davantage de fluidité et d’autonomie", précise la Ville de Besançon qui indique que le personnel reste bien évidemment présent.

Le déploiement se poursuivra dans les médiathèques de quartiers en trois phases :

Du 20 au 27 juillet 2024 Fermeture de Mandela pour modification de la banque de prêt, travaux électriques, reprise de dalle et changement d’éclairage.

Fin septembre/début octobre 2024 Installation des automates à Tilleuls, Mandela et Césaire.

Courant 2025 La médiathèque Coubertin, par l’ampleur des travaux nécessaires (création d’une nouvelle zone d’accueil, retrait de la banque de prêt, reprise de sol, électricité...), devrait être équipée l’année prochaine.

La bibliothèque d’étude et de conservation, tout comme le service nomade Bibliobus, ne sont pas concernés par ce déploiement.

Si toutes les bibliothèques ne sont pas équipées d’automates, l’application Mabibli est quant à elle accessible à tous et partout. C’est un véritable atout pour l’autonomie de l’usager, puisqu’elle facilite la gestion des flux lors des moments d’affluence et permet l’enregistrement des prêts depuis les

quatre coins de la bibliothèque.