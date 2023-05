EELV Franche-Comté apporte son soutien à Lou Bailly Biichlé

Les maires sont "de plus en plus souvent insultés, menacés et parfois même agressés physiquement", souligne EELV de Franche-Comté qui précise que ces actes ne sont pas des cas isolés en citant notamment l'agression du maire de Firminy, frappé à coups de pied et de barres de fer pour avoir tenté de rappeler à l’ordre des jeunes dealers, l'incendie de la maison du maire de St Brevin...

"Bien d’autres élu-e-s, épuisé-e-s et découragé-e-s par la répétition des insultes et des menaces, jettent l’éponge", déplore le groupe.

Une "grave agression" sur Lou Bailly Biichlé et son adjoint

EELV de Franche-Comté a particulièrement tenu à dénoncer la récente agression de Lou Bailly Biichlé et son adjoint. Ces derniers ont été victimes d'une "agression physique avec un couteau à pain, assortie de menaces de mort et d’insultes homophobes", nous précise-t-on.

La maire a annoncé sa démission le 17 mai dernier.