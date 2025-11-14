Vendredi 14 Novembre 2025
Besançon
Société

Élevage intensif : à Besançon, L214 invite la population à interpeller les député(e)s

Publié le 12/11/2025 - 15:17
Mis à jour le 13/11/2025 - 10:59

Ce samedi 15 novembre, l’association de défense des animaux L214 organise une mobilisation place du 8 Septembre à Besançon afin de dénoncer l’élevage intensif et d’appeler les député(e)s du Doubs à s’engager pour une transition agricole.

© Alexane Alfaro
1/2 - "En France, on tue 35 animaux chaque seconde". © L214
2/2 - © Alexane Alfaro

L’action s’inscrit dans la campagne nationale "Le Sauvetage du siècle", menée dans 34 villes de France. À Besançon, les habitants seront invité(e)s à écrire à leurs député(e)s pour les encourager à signer une charte d’engagement en faveur d’un modèle agricole plus respectueux des animaux et de l’environnement.

Selon L214, "8 personnes sur 10, toutes affiliations politiques confondues, s’opposent à l’élevage intensif et souhaitent son interdiction". L’association souligne que cette condamnation "doit interpeller les élus et amener à la remise en question du système de l’élevage intensif dominant dans le pays".

L’initiative de samedi vise à permettre aux citoyens de faire entendre leur voix directement auprès de leurs représentant(e)s. Des cartes postales seront distribuées pour encourager les habitants à interpeller les députés de Bourgogne-Franche-Comté, afin qu’ils soutiennent la charte du Sauvetage du siècle.

Une enquête régionale alarmante

La nouvelle enquête publiée par L214 ce jeudi met en lumière l’ampleur du phénomène dans la région. "Plus de 11,5 millions d’animaux […] sont détenus dans les 13.991 élevages de Bourgogne-Franche-Comté. Parmi eux, 141 exploitations, soit 1 % du total, concentrent à elles seules près de 40 % de ces animaux", précise l’association.

L214 décrit des conditions de vie difficiles : "Les animaux sont entassés avec des milliers de congénères dans des bâtiments, privés d’accès à l’extérieur et contraints de vivre dans un environnement insalubre." Même dans les exploitations plus petites, certaines pratiques perdurent : "Les truies sont toujours enfermées dans des cages pendant la majorité de leur vie, les vaches […] se voient retirer leur petit à la naissance, les poulets sont toujours envoyés à l’abattoir avant même d’avoir atteint l’âge adulte."

Une charte pour un changement de cap

L214 appelle les député(e)s à signer une charte d’engagement comportant dix mesures concrètes pour sortir de l’élevage intensif. Parmi elles figurent :

  • le gel des extensions et créations d’élevages intensifs et piscicoles, assorti d’un plan de sortie sur dix ans ;
  • le soutien financier au développement des productions végétales ;
  • la régulation stricte des discours promotionnels sur les produits d’origine animale, sur le modèle du tabac ou de l’alcool.

L’objectif du "Sauvetage du siècle" est de réduire de moitié le nombre d’animaux tués en France d’ici 2030, soit plus de 600 millions de vies épargnées chaque année. L’association estime qu’une telle évolution permettrait également de "renforcer la souveraineté alimentaire, d’améliorer les conditions de travail des agriculteurs et d’alléger le budget alimentaire des Français."

"Un changement de cap politique est attendu"

Pour Arthur Bonneville, chargé d’affaires publiques à L214, la responsabilité politique est engagée : "Les député(e)s sont les représentant(e)s directs des citoyens et ont un pouvoir de décision central dans notre système politique. Il est de leur devoir d’être à l’écoute des attentes des Français dont le message est clair : un changement de cap politique est attendu !"

Et de conclure : "Pour les animaux, les agriculteurs, les consommateurs, la sortie de l’élevage intensif s’impose désormais comme une nécessité pour l’avenir."

Publié le 12 novembre à 15h17 par Alexane
