Vendredi 10 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Economie Vie locale

En difficulté financière, la boutique Goodiiz du centre-ville lance une cagnotte en ligne

Publié le 10/10/2025 - 08:00
Mis à jour le 09/10/2025 - 17:50

Irving Sarrazin, gérant de la boutique Goodiiz, a lancé un appel à l’aide le 3 octobre dernier sur les réseaux sociaux pour tenter de sauver son commerce situé au 79 grande rue à Besançon. La raison ? 6.000€ de TVA réclamés "au pire moment" par l’Urssaf au gérant qui, face à un manque de trésorerie, ne voit d’autre solution que de demander de l’aide via une cagnotte en ligne

© Élodie R.
© Élodie R.

Pour le gérant, c’est un cumul de plusieurs choses qui l’a amené à cette situation. Manque de trésorerie, moins de passage dans sa boutique, peu de clients réguliers et des "quiproquos comptables qui font que l’Urssaf me réclame aujourd’hui un énorme somme qu’on ne peut pas sortir". Cette "forte somme" qu’on lui demande de régler "en une fois" s'élève à 6.000€ mais "peut monter jusqu’à 11.000€ sur le trimestre" et intervient, selon Irving, à la "pire période". Un coup dur pour cette petite entreprise de deux ans qui fait généralement sa trésorerie "quand arrivent novembre/décembre et les achats de Noël".

Il assure que ses "loyers et fournisseurs sont à jour" et que les projets pour tenter de faire vivre la boutique comme "un vrai site e-commerce" sont en cours. Mais celui-ci pourrait ne jamais voir le jour. Alors, de la même manière que l’avait fait la librairie Réservoir Books, le gérant a donc mis en place une cagnotte en ligne via un lien summup, qui permet de "dégager rapidement une trésorerie" afin de pouvoir payer rapidement la somme demandée.

Une cagnotte pour "me donner de l'air"

La cagnotte a déjà atteint les 2.000€ ce qui représente un bon début. Pour Irving, celle-ci "peut sauver le magasin" et lui permettrait surtout "de me donner de l’air". Mais, il incite surtout les gens à revoir leurs habitudes de consommation. "Il y a un effort à faire de ce côté-là, en pensant par exemple à d’abord aller voir en magasin avant de passer par internet" ou encore de privilégier "la qualité de ce qui est vendu plutôt que de faire une grosse commande Shein". 

Impuissant face à ce "dénivellement de la consommation par le bas", Irving évoque aussi parmi les difficultés rencontrées la concurrence d’internet "qui existe depuis 20 ans" mais également la visibilité qu’elle exige. "Aujourd’hui, il faut être présent en ligne, c’est une obligation. Avant il suffisait d’ouvrir la porte, maintenant si on ne poste pas 5 posts sur Instagram par jour, si on ne rappelle pas tous les jours qu’on est là, on voit de moins en moins de monde". 

La peur de la journée à zéro euro

Conscient que "le commerce a changé ces dernières années", le gérant assure ne pas être le seul commerce en difficulté du centre-ville. Il évoque également la "vie chère", un "segment du centre-ville moins attractif" (entre la place du 8 septembre et Granvelle) ou encore "une conjoncture actuelle", tout cela "crée de grosses difficultés pour les commerces indépendants". 

Après sa démarche, Irving s’attend à des critiques, "beaucoup pourraient dire "il faut mieux gérer votre entreprise". Ces gens-là, je les invite à ouvrir leur propre entreprise car c’est facile de critiquer". Le gérant insiste également sur un point que l’on sous-estime souvent, "celle de la santé mentale" qui est parfois "mise à rude épreuve" chez les commerçants. Quand une telle situation se produit "on en prend quand même un coup", nous confie Irving qui se désole de la situation "la boîte est en déficit alors qu’on fait 60h par semaine dans nos magasins". Évoquant la "peur de la journée à zéro euro", le gérant insiste "beaucoup de choses pourraient être mises en place pour favoriser les joyaux du centre-ville, ce n’est pas une fois qu’ils seront fermés qu’il faudra réagir".

© Cassandre B.

cagnotte commerces déficit Goodiiz

Publié le 10 octobre à 08h00 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Economie

Besançon
Economie Vie locale

En difficulté financière, la boutique Goodiiz du centre-ville lance une cagnotte en ligne

Irving Sarrazin, gérant de la boutique Goodiiz, a lancé un appel à l’aide le 3 octobre dernier sur les réseaux sociaux pour tenter de sauver son commerce situé au 79 grande rue à Besançon. La raison ? 6.000€ de TVA réclamés "au pire moment" par l’Urssaf au gérant qui, face à un manque de trésorerie, ne voit d’autre solution que de demander de l’aide via une cagnotte en ligne

cagnotte commerces déficit Goodiiz
Publié le 10 octobre à 08h00 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Economie Social

En Franche-Comté, les Casques Bleus accompagnent les chefs d’entreprise en détresse

L’association Casques Bleus 25 a tenu jeudi 9 octobre 2025 une conférence de presse à Besançon pour présenter son dispositif d’accompagnement des dirigeants d’entreprise en difficulté. Créée en janvier 2024, la structure départementale fait partie du réseau Casques Bleus France, né en 2018 dans le Nord Franche-Comté à la suite du suicide d’un chef d’entreprise.

accompagnement casques bleus entreprises
Publié le 9 octobre à 18h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Culture Economie Social

Les associations de Bourgogne-Franche-Comté tirent la sonnette d’alarme : “Pas un euro, pas un centime de moins pour le monde associatif !”

Le Mouvement associatif de Bourgogne-Franche-Comté (LMA BFC) a tenu, mercredi 8 octobre 2025, une conférence de presse en visioconférence pour alerter sur la situation financière critique que traversent de nombreuses associations de la région et de la France entière. Animée par Estelle Jeannin, coordinatrice régionale, et Daniel Jacquier, secrétaire du Mouvement, cette rencontre a rassemblé plusieurs représentant·e·s associatifs venus témoigner de leurs difficultés et de leur engagement.

association
Publié le 9 octobre à 12h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Santé

Subventions en chute libre pour les associations : le président de Aides Bourgogne Franche-Comté, dénonce “un sentiment de trahison”

TÉMOIGNAGE • Président de Aides Région Pores d’Europe (Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Hauts-de-France) et vice-président national de Aides, Emmanuel Bodoignet a livré ce mercredi 8 octobre lors d’une conférence de presse du Mouvement des associations de Bourgogne Franche-Comté un témoignage marquant sur la situation de l’organisation qui représente, confrontée à une chute brutale de ses financements.

aides association emmanuel bodoignet hépatites maladie ministère de la santé santé sida subvention vih
Publié le 9 octobre à 11h59 par Alexane
Besançon
Economie Vie locale

SMCI lance le premier programme de maisons de ville en Bail Réel Solidaire à Besançon

L’entreprise SMCI annonce ce mercredi 8 octobre, le lancement d’un programme de maisons de ville dans le quartier des Tilleroyes, à Besançon, dans le cadre du dispositif du Bail Réel Solidaire (BRS). Il s’agit du premier programme neuf à Besançon à bénéficier de ce dispositif, qui vise à faciliter l’accession à la propriété pour les ménages sous conditions de revenus.

maison propriétaire smci
Publié le 9 octobre à 11h30 par Macommune.info
Besançon
Economie

Une opération de police menée à Planoise pour lutter contre l’économie souterraine

VIDÉO • Une opération de sécurité renforcée coordonnée par la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) et plusieurs services de l’État est en cours du mardi 7 au jeudi 9 octobre 2025. Effectuées dans le cadre du plan d’action départemental de restauration de la sécurité au quotidien (PADRSQ), ces opérations visent à relever plusieurs illégalités dans les commerces. L’une d’entre elles s’est tenue ce mercredi 8 octobre dans le quartier de Planoise auprès de trois commerces. 

commerces controle lutte contre économie souterraine planoise police nationale travail dissimulé urssaf
Publié le 8 octobre à 17h15 par Elodie Retrouvey
Besançon
Economie Santé

80 ans de la Sécurité sociale : “sans l’Urssaf, pas de financement de la protection sociale”

À l’occasion des 80 ans de la Sécurité sociale, l’Urssaf Franche-Comté a installé un stand éphémère aux couleurs de la protection sociale ce mardi 7 octobre 2025, place du 8 Septembre à Besançon. L’occasion de rappeler quels sont les organismes qui oeuvrent pour la sécurité sociale et de casser quelques idées reçues. 

caf carsat cpam sécurité sociale urssaf
Publié le 7 octobre à 17h02 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture Economie

Le Tandem change d’équipe à Besançon : une nouvelle ère pour le bistrot culturel et des adieux le 12 octobre

Après dix années d’existence placées sous le signe de la convivialité, Le Tandem à Besançon s’apprête à tourner une page importante de son histoire. Le célèbre bistrot-boudoir bisontin du quai Vauban change d’équipe et de direction, tout en promettant de conserver l’esprit qui a fait son succès.

bar bistrot le tandem
Publié le 7 octobre à 09h07 par Alexane
Besançon
Economie

Immersion au chantier de l’Arsenal et dans les métiers du BTP… Les femmes aussi y sont les bienvenues

Le groupe Indibat, en partenariat avec la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP 25), France Travail, Grand Besançon Métropole et le groupe femmes du MEDEF a organisé le 2 octobre dernier une journée dédiée à la femme dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) au chantier de l’Arsenal situé à Besançon. 

emploi métiers du BTP travail
Publié le 7 octobre à 08h22 par Elodie Retrouvey

La Grande Braderie d’Automne revient ce week-end au centre-ville de Besançon !

Les sorties ciné du mois d'octobre 2025
Offre d'emploi

Cybersécurité en entreprise ? Venez au Cybersec'Day à la CCI

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Quand Rémy rencontre Decathlon, ça donne des stages vélo ‘‘enfants’’ !
Offre d'emploi
publi info 4

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

Un petit tour aux Absinthiades de Pontarlier…
Infos Pratiques

Fermeture de la côte de Morre dès lundi et pendant 1 mois
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre valise DELSEY

Dans les coulisses de la fabrication de Lulu L’Ourson à Besançon…

Sondage

 7.77
ciel dégagé
le 10/10 à 09h00
Vent
3.56 m/s
Pression
1030 hPa
Humidité
89 %
 