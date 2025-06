En images - À Besançon, la commémoration de l’appel du 18 juin

Lors de cette journée, une centaine de jeunes Francs-comtois du service national universel (SNU) étaient présents. Le 19e Régiment du Génie ainsi qu’un détachement de la 1re Division et de la 7e Brigade Blindée (piquet d’honneur) étaient également sur place. La lecture de l’appel du 18 juin a été précédée par une remise de médailles militaires.

Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs et sous-préfète de l'arrondissement de Besançon, a lu un texte transmis par Patricia Mirallès, ministre déléguée chargée de la Mémoire et des Anciens Combattants. "Dans l’appel du Général De Gaulle, on pouvait déjà entendre la reconstruction de la République et de la démocratie (…) Il ne s’agit pas seulement de se souvenir, mais de continuer".

Les hommages militaires ont été rendus au Général De Gaulle et un dépôt de gerbes a été effectué par les autorités militaires, et notamment le général de Division Jean-Pierre Fagué et des politiques, avec Nicolas Bodin, conseillers municipal délégué chargé de la relation avec les anciens combattants et correspondant Défense, ainsi que Ludovic Fagaut, vice-président du Département du Doubs.