Jeudi 15 Janvier 2026
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesImmobilierInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Société

En soutien au peuple iranien, un rassemblement le 17 janvier à Besançon

Publié le 15/01/2026 - 08:30
Mis à jour le 15/01/2026 - 08:28

La Ville de Besançon a annoncé, dans un communiqué du 14 janvier 2026, un nouvel appel à la mobilisation en faveur du peuple iranien, dans un contexte de fortes tensions et de répression en Iran.

© mCi
© mCi
1/2 - © mCi
2/2 - © mCi

La municipalité rappelle que son soutien ne date pas d’hier. En 2022, elle avait déjà pris position en faveur des femmes iraniennes et rendu hommage à Mahsa Amini, devenue un symbole de la contestation. Un rassemblement avait alors été organisé pour dénoncer le régime iranien, accompagné d’une banderole en hommage à la jeune femme et en solidarité avec les victimes de violences.

Une situation toujours marquée par la répression

Trois ans plus tard, la situation reste critique. La Ville de Besançon indique qu'"aujourd’hui encore, la Ville de Besançon réaffirme son soutien au peuple iranien qui se soulève, et qui subit une répression d’une extrême violence.”

La mobilisation en Iran dure depuis plus de deux semaines et s’accompagne d’un lourd bilan humain. Ce mercredi, environ 3.400 personnes ont perdu la vie et les autorités ont recours à différentes méthodes pour contenir la contestation telles que des arrestations arbitraires et la censure.

Malgré cette pression, la mobilisation populaire se poursuit "avec courage pour retrouver ses droits, ses libertés et sa dignité", indique la municipalité.

La position de la Ville de Besançon

Dans son communiqué, la Ville insiste sur la cohérence de son engagement avec ses principes. Elle rappelle que ”fidèle à ses valeurs humanistes, à son engagement pour les droits humains et à sa tradition de solidarité internationale, la Ville de Besançon tient à exprimer publiquement son soutien au peuple iranien, une nouvelle fois victime d’une répression injuste et brutale.”

Un rassemblement prévu le 17 janvier

Pour concrétiser ce soutien, la Ville de Besançon annonce sa participation à un événement public organisé le 17 janvier 2026 à 14 heures sur la place du 8 septembre et appelle "les Bisontines et les Bisontins à exprimer leur solidarité envers le peuple iranien, en y participant.”

iran rassemblement solidarité

Publié le 15 janvier à 08h30 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Société

Châtillon-le-Duc
Education Société

“Icar” : un bus numérique pour amener de la technologie et de la culture dans les communes du Doubs

VIDEO • Appelé "Icar", le bus numérique a été officiellement inauguré ce 14 janvier 2026 au collège Claude Girard à Châtillon-le-Duc en présence du Département du Doubs, instigateur de cette nouveauté. Ses missions ? Proposer des ateliers numériques autour de l’intelligence artificielle, des ressources numériques du département ou encore la création de revues artisanales dans les collèges et médiathèques…

bus numerique département du doubs icar
Publié le 15 janvier à 08h00 par Hélène L.
Besançon
Société

Solidarité internationale et éducation : la Ville de Besançon ouvre son appel à projets

La Ville de Besançon ouvre son appel à projets destiné aux associations menant des actions de solidarité internationale ou d’éducation à la citoyenneté mondiale. Une enveloppe globale de 15.000 euros de dotations est prévue et sera répartie entre les projets retenus. Les candidatures sont possibles jusqu’au 1er avril 2026.

appel à projet éducation international solidarité ville de besançon
Publié le 13 janvier à 16h29 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Société

DNC, Mercosur… Force ouvrière Franche-Comté dénonce une répression des manifestations d’agriculteurs

Le syndicat Force Ouvrière Conseil régional Franche-Comté Bourgogne a publié, ce mois de janvier 2026, un communiqué dans lequel il fait part de sa position concernant les manifestations d’agriculteurs. Le texte indique que le syndicat "dénonce la répression que subissent les agriculteurs qui manifestent pour revendiquer leurs droits de s’opposer à l’abattage systématique de leurs troupeaux et à la signature du traité du Mercosur".

agriculteurs agriculture droit manifestation mercosur paris police violences
Publié le 13 janvier à 10h00 par Alexane
Franche-Comté
Economie Société

Il n’y aura pas de vaches montbéliardes au Salon de l’agriculture 2026 à Paris

Le président de Montbéliarde Association, Samuel Carrey a annoncé ce mardi 13 janvier 2026 sur Ici Besançon que les vaches montbéliardes ne participeront pas au prochain Salon international de l’agriculture, prévu à Paris du 21 février au 1er mars 2026. Comme pour plusieurs autres races bovines, notamment les limousines, landaises, parthenaises et charolaises, cette absence est liée à la dermatose nodulaire contagieuse (DNC).

dermatose bovine dermatose nodulaire maladie montbéliarde salon de l'agriculture vache
Publié le 13 janvier à 09h21 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Société

Festival des solutions écologiques : dépôt des dossiers de candidatures jusqu’au 27 février 2026

La Région Bourgogne-Franche-Comté invite les personnes et associations agissant en faveur de l’alimentation locale et durable à présenter leurs initiatives avant le 27 février 2026 en déposant leur candidature en ligne. 

alimentation festival festival des solutions écologiques region bourgogne franche-comte
Publié le 12 janvier à 09h12 par Elodie Retrouvey
France
Société

Jours fériés 2026 : le calendrier complet et les ponts possibles…

Comme chaque année, et malgré les velléités de réforme (François Bayrou n’y sera donc pas parvenu), l’année 2026 compte 11 jours fériés en France. Mais puisque le 1er janvier est déjà derrière nous, il n’en reste plus que 10 à venir. Tour d’horizon des dates à retenir et des opportunités pour profiter de longs week-ends.

armistice ascension fête du travail fête nationale jour férié noël pâques pentecôte vacances week-end
Publié le 11 janvier à 12h00 par Alexane
HAUTE-SAÔNE (70)
Société

Ovinpiades des Jeunes Bergers : la relève ovine en compétition le 15 janvier en Franche-Comté

La finale régionale Franche-Comté des Ovinpiades des Jeunes Bergers se tiendra le mercredi 15 janvier 2026 au lycée agricole de Vesoul AgroCampus, à Port-sur-Saône. L’événement s’inscrit dans un contexte stratégique pour la filière ovine française, confrontée à des enjeux de renouvellement des générations et de souveraineté alimentaire.

berger concours mouton ovinpiades salon de l'agriculture
Publié le 11 janvier à 09h45 par Alexane
Besançon
Politique Société

Entre inquiétudes mondiales et humour local, le préfet du Doubs présente ses vœux

À l’occasion de la cérémonie des vœux à la préfecture, le préfet du Doubs, Rémi Bastille, a dressé un bilan de l’année 2025 et présenté les grandes priorités de l’État pour 2026. Comme à son habitude, il a aussi glissé une touche d’humour et de légèreté, bienvenue ”dans une période qui en manque singulièrement” , dans un contexte international tendu.

budget préfecture préfet du doubs rémi bastille voeux
Publié le 9 janvier à 11h40 par Alexane
Besançon
Santé Société

Stimuler le cerveau sans chirurgie : un chercheur bisontin au cœur d’un ouvrage international

Un nouvel ouvrage collectif, Le Manuel de la stimulation cérébrale transcrânienne non invasive dans le domaine cognitif : méthodes, psychophysiologie, neuroamélioration et applications thérapeutiques, est paru le 8 décembre 2025 et dresse un état des lieux approfondi des connaissances et des perspectives dans le champ de la neuromodulation cérébrale. L’ouvrage est co-édité notamment par le professeur Vincent Van Waes, directeur du Laboratoire de Recherches intégratives en neurosciences et psychologie cognitive (UMR INSERM 1322) à l’Université Marie et Louis Pasteur à Besançon.

cerveau livre sciences université bourgogne franche-comté université de franche-comté université Marie et Louis Pasteur
Publié le 8 janvier à 12h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Nature Société

Vigilance hivernale : VNF appelle à la prudence face aux canaux gelés

Face à la baisse des températures et aux épisodes de gel observés dans la région, Voies navigables de France (VNF) lance un appel à la prudence jeudi 8 janvier 2026. L’établissement public alerte sur les dangers liés aux canaux, rivières et plans d’eau gelés, soulignant que ces situations peuvent présenter des risques graves, voire mortels.

neige verglas vnf voies navigables de france
Publié le 8 janvier à 11h30 par Alexane
Besançon
Santé Société

Jobs d’été 2026 : le CHU de Besançon ouvre ses recrutements aux étudiants

Le CHU de Besançon lance sa campagne de recrutement pour les jobs d’été 2026. Comme chaque année, l’établissement hospitalier propose environ une centaine de remplacements destinés aux étudiants pendant la période estivale, qui s’étend du 15 juin au 30 septembre. Les candidatures sont ouvertes dès à présent et jusqu’au 27 février 2026.

appel à candidature chu de besançon emploi étudiant job d'été
Publié le 8 janvier à 10h00 par Alexane

ESTM Pigier à Besançon : formations, portes ouvertes et job dating au programme !

Ligne des hirondelles : six excursions hivernales de Dole à Morez…
Offre d'emploi

Le Mistigri, aux Chaprais : 4 décennies de cuisine comtoise

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Drôlement Bien 2026 : Besançon décuple les rires !
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

Casa Good Vibes : Bonnes ondes et "vraie" cuisine mexicaine au coeur du quartier Battant
Infos pratiques

Risque d’incendie et de panique : "les établissements recevant du public sont plutôt sécurisés au sein de notre département" (SDIS 25)
Jeu-concours

Jouez et gagnez vos forfaits de ski à la Station de Métabief

Amour et Pâtisserie : une nouvelle adresse gourmande à Besançon…

Sondage

 4.88
légère pluie
le 15/01 à 09h00
Vent
1.53 m/s
Pression
1017 hPa
Humidité
93 %
 