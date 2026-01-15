En soutien au peuple iranien, un rassemblement le 17 janvier à Besançon

La municipalité rappelle que son soutien ne date pas d’hier. En 2022, elle avait déjà pris position en faveur des femmes iraniennes et rendu hommage à Mahsa Amini, devenue un symbole de la contestation. Un rassemblement avait alors été organisé pour dénoncer le régime iranien, accompagné d’une banderole en hommage à la jeune femme et en solidarité avec les victimes de violences.

Une situation toujours marquée par la répression

Trois ans plus tard, la situation reste critique. La Ville de Besançon indique qu'"aujourd’hui encore, la Ville de Besançon réaffirme son soutien au peuple iranien qui se soulève, et qui subit une répression d’une extrême violence.”

La mobilisation en Iran dure depuis plus de deux semaines et s’accompagne d’un lourd bilan humain. Ce mercredi, environ 3.400 personnes ont perdu la vie et les autorités ont recours à différentes méthodes pour contenir la contestation telles que des arrestations arbitraires et la censure.

Malgré cette pression, la mobilisation populaire se poursuit "avec courage pour retrouver ses droits, ses libertés et sa dignité", indique la municipalité.

La position de la Ville de Besançon

Dans son communiqué, la Ville insiste sur la cohérence de son engagement avec ses principes. Elle rappelle que ”fidèle à ses valeurs humanistes, à son engagement pour les droits humains et à sa tradition de solidarité internationale, la Ville de Besançon tient à exprimer publiquement son soutien au peuple iranien, une nouvelle fois victime d’une répression injuste et brutale.”

Un rassemblement prévu le 17 janvier

Pour concrétiser ce soutien, la Ville de Besançon annonce sa participation à un événement public organisé le 17 janvier 2026 à 14 heures sur la place du 8 septembre et appelle "les Bisontines et les Bisontins à exprimer leur solidarité envers le peuple iranien, en y participant.”