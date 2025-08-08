Vendredi 8 Août 2025
Épidémie de parvovirose chez les chiens : une clinique vétérinaire française tire la sonnette d’alarme

Publié le 08/08/2025 - 11:30
Dans le secteur d’Auzat-sur-Allier (63), la clinique vétérinaire des Dômes a alerté vendredi 1er août 2025 concernant un début d’épidémie de parvovirose, une maladie "mortelle et extrêmement contagieuse". La clinique appelle les propriétaires de chiens non vaccinés à prendre des mesures de précaution immédiates pour prévenir le développement et la transmission de la maladie.

© minka2507/Pixabay

En ce début de mois d’août dans le Puy-de-Dôme, les vétérinaires locaux ont sonné l’alerte après avoir confirmé plusieurs cas de parvovirose dans le secteur. Cette maladie virale se transmet par "contact direct mais aussi via les surfaces et le sol", précise la clinique.

La pavrovirose, maladie contagieuse et mortelle

La parvovirose attaque les globules blancs, ce qui entraîne une diminution des défenses immunitaires chez les chiens. Elle peut se manifester sous la forme d’une gastro-entérite hémorragique ou, plus rarement, sous une forme myocardique. Il est important de noter que cette maladie n’est pas transmissible à l’homme.

Les chiens non vaccinés et les chiots sont les plus vulnérables. De plus, certaines races, comme les rottweilers, dobermans, bergers allemands, staffordshire, bull terriers et labradors retrievers, présentent une sensibilité accrue et peuvent développer des formes plus graves de la maladie.

Les précautions à prendre

Pour protéger les animaux à risque, la clinique recommande d’"éviter ce secteur : ni contact avec des chiens dont le statut vaccinal est inconnu, ni promenades sur des terrains fréquentés par d’autres chiens". La vaccination, qui peut être effectuée dès l’âge de 4 à 6 semaines, reste la meilleure protection contre cette maladie mortelle.

Publié le 8 aout à 11h30 par Salomé F. • Membre
