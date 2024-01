ESBF : l’entraîneur adjoint Tom Garnier entraînera Le Havre la saison prochaine

Durant son aventure bisontine, Tom "s’est attaché à développer le centre de formation, en l’ouvrant a l’international et en attirant des joueuses à forts potentiels". Le club en veut pour preuve les arrivées de Taryn Fuernkranz, jeune gardienne canadienne, et de Prunelle Kingue, joueuse de l’équipe de France U18.

Attaché au développement des clubs alentours, "vecteurs essentiels à la réussite du projet bisontin", il aura également été à l’origine de la création de l’ESBF Académie, "créant des liens forts et étroits entre les différents clubs voisins en vue de former les jeunes joueuses prometteuses" d’après l’ESBF.

Le club a remercié Tom Garnier "pour son engagement, sa passion, et sa vision long-termiste" et lui souhaite "le meilleur dans sa nouvelle aventure".

Tom Garnier deviendra l’entraîneur principal de l’équipe féminine du Havre en D2 F pour la saison 2024/2025. Le futur entraîneur des Conquérantes aura alors pour mission de faire retrouver l’élite au club havrais. Une mission que le club s’est fixé sur "les deux à quatre prochaines années" a indiqué le HAC Handball sur sa page Facebook.

"Après trois saisons à l’ESBF en tant qu’entraîneur adjoint de l’équipe professionnelle et responsable du centre de formation, j’ai pris la décision de rejoindre le club du Havre en tant qu’entraîneur principal avec un projet ambitieux visant à retrouver la première division à moyen terme. Je remercie Sébastien et les dirigeants pour la confiance accordée depuis mon retour au club en 2021, et ferai mon maximum pour permettre à l’équipe de réaliser une belle deuxième partie de saison et atteindre les objectifs fixés". Tom Garnier - entraîneur adjoint ESBF