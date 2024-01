ESBF – Metz : “Ce serait monumental de gagner”

Metz c’est 25 titres de championnes de France, trois championnes du monde en titre dans son effectif et près de deux ans d’invincibilité en championnat…. Un ogre, un titan qui s’apprête à se dresser ce mercredi face à l’ESBF.

Alors si la rencontre ne promet pas d’être une partie de plaisir, Sébastien Mizoule entend tout de même dédramatiser la situation : "avant de perdre ou de gagner, ce match il faut déjà le jouer" et si possible "en étant décomplexé" car le coach bisontin estime que son groupe "n’a absolument rien à perdre". Il sait d’ailleurs que l’équipe "est capable de faire un bon match" et demandera d’ailleurs à ses joueuses de "prendre plaisir à le jouer".

Mais face aux "meilleures d’Europe" et leur "jeu huilé", le coach le sait, il va falloir, en plus d’élever le niveau de jeu, user de tactiques ambitieuses : "si on reste dans les standards habituels contre une équipe comme Metz, on ne va pas exister. Donc bien sûr il y aura des choses un peu différentes de d’habitude à mettre en place". Notamment des choses que le groupe a pu travailler durant la trêve. À voir si cela suffira ou non à incommoder l’adversaire du soir.

À cela devront s’ajouter des ingrédients comme "sortir des sentiers battus, être ambitieux et prendre des risques mesurés" toujours dans l’espoir de se mettre au niveau de l’adversaire a prévenu Sébastien Mizoule. Il n’est d’ailleurs pas contredit par la capitaine bisontine Sabrina Zazaï-Özil : "physiquement Metz c’est un rouleau compresseur". Il va donc falloir trouver la bonne stratégie "pour tenir physiquement" et "la petite faille dans la machine messine".

"On peut réaliser l’exploit, on l’a déjà fait face à Brest"

"Il faut être réaliste, ça va être dur. Ne serait-ce qu’un match nul c’est déjà un exploit face à Metz" a enchaîné la capitaine. Personne n’y est d’ailleurs déjà parvenu cette saison. Les Messinnes restent sur 11 victoires en 11 matchs de LBE disputés cette saison. Pour autant, partir défaitiste n’est pas dans le tempérament de la Bisontine : "On peut réaliser l’exploit, on l’a déjà fait face à Brest, c’est sur que ce serait monumental de gagner face à Metz" mais pas impossible donc…

La rencontre restera quoiqu’il en soit une bonne occasion de remplir le palais des sports en pleine semaine. Même si Sébastien Mizoul espèrent que les supporters viendront "davantage pour nous supporter que pour venir voir Metz jouer". À bon entendeur...

Le groupe bisontin sera presque au complet. Ne devrait manquer que Nada Corovic qui s’est cassée le nez à l’entraînement. Elle devrait perte remplacée par Laurie Sidicina.