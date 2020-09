Escapa'Doubs, une nouvelle croisière accessible à tous à Besançon…

Patrice Viateur est né aux Sables-d'Olonnes, en Vendée et vit à Besançon depuis cinq ans. Avant de lancer ses croisières, il était coordinateur de la régie des quartiers à Besançon. Mais l'appel des flots était trop fort : il rencontre Philippe Champreux, propriétaire d'un bateau. Alors que ce dernier cherchait à vendre Pepit'eau, Patrice lui propose de créer une nouvelle offre de croisière comme il n'en existait pas à Besançon. Deal !

L'aventure Escapa'Doubs a pu commencer, ou presque… Le confinement est arrivé. Au lieu de commencer en mars, Patrice a commencé sa nouvelle activité en août.

Balade, apéro et détente à bord…

Au programme d'Escapa'Doubs, c'est un peu comme on veut… Il suffit de réserver Pepit'eau auprès de Patrice. Le bateau accueille 10 personnes maximum et compte 10 couchages. Pour un apéro entre copains ou en famille, pour une balade de 2 ou 4 heures, le capitaine et son petit équipage composé de Christopher et Emmanuelle, proposent des croisières sur mesure avec à bord des produits régionaux.

Côté prix, en exemple, pour 10 personnes à bord, la croisière coûte 180€ pour 1h30 minimum.

Une croisière accessible aux personnes à mobilité réduite

Ce jeudi à 14h30, Patrice a offert une balade en bateau à Maxime et sa maman Annie ainsi qu'à Christopher et son amie Maryline. Pourquoi ? Maxime et Christopher circulent en fauteuil roulant et l'offre de croisière à Besançon pour les personnes à mobilité réduite n'existe tout simplement pas. Cette balade était un test pour savoir connaître le ressenti de Maxime et Christopher et ainsi tester l'accès au bateau.

"Ma maman est en fauteuil roulant et lorsque je lui ai dit que j'allais proposer des balades en bateau, elle m'a piqué l'orgueil en me disant qu'elle ne pourrait pas venir en profiter. J'ai alors cherché un endroit où le bateau puisse être au niveau du quai pour que les fauteuils puissent monter à bord", nous explique Patrice, "cette question de l'accessibilité me touche personnellement." Et le quai en question est celui situé en contrebas de la Cité de Arts.

Le Pepit'eau peut accueillir jusqu'à trois fauteuils roulants.

Le prochain objectif de Patrice est de pouvoir accueillir des fauteuils roulants électriques. "Ce n'est pas la même chose que les fauteuils dits classiques, ils pèsent 160 kg", précise-t-il.



Infos +