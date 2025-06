Explore Doubs : l’application nature qui séduit plus de 14.000 utilisateurs

Plébiscitée pour ses itinéraires de randonnée et déjà téléchargée plus de 14.300 fois en 2024, l’application propose désormais de nouvelles activités outdoor : cyclo, VTT, trail, escalade, via ferrata et découvertes d’Espaces naturels sensibles.

L’application Explore Doubs est un outil complet pour découvrir le territoire autrement. Elle propose une sélection d’itinéraires balisés à travers vallées, forêts, sites naturels et espaces patrimoniaux remarquables.

Chaque parcours est enrichi de cartes, d’informations pratiques et de points d’intérêt, avec une interface intuitive permettant de filtrer les itinéraires, d’utiliser la navigation GPS et de les télécharger pour un usage hors connexion.