Jeudi 27 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
France
Politique Société

Face aux menaces russes, Emmanuel Macron va présenter un service militaire nouvelle génération

Publié le 27/11/2025 - 09:23
Mis à jour le 27/11/2025 - 09:19

Emmanuel Macron doit présenter jeudi 27 novembre 2025 dans les Alpes un nouveau service militaire volontaire, plus long et nettement plus militarisé que le service national universel (SNU). L’objectif affiché : renforcer les capacités des armées face à la montée des menaces russes et constituer un vivier de jeunes mobilisables en cas de conflit.

© Élodie R.
© Alexane Alfaro
1/2 - © Élodie R.
2/2 - © Alexane Alfaro

Le chef de l’État a pris soin de désamorcer les critiques dès mardi sur RTL, assurant que le dispositif ne viserait pas à "envoyer nos jeunes en Ukraine". Cette mise au point intervient après les propos controversés du chef d’état-major, le général Fabien Mandon, qui avait estimé que la France devait se préparer à "accepter de perdre ses enfants".

Le président doit détailler ce nouveau service lors d’un discours à la 27e Brigade d’Infanterie de Montagne (BIM) à Varces, en Isère. Il devrait officialiser dans le même temps la fin du SNU, pourtant l’une de ses promesses phares de 2017, conçu pour favoriser la cohésion nationale mais jamais déployé à grande échelle. L’Élysée reconnaît désormais que ce programme, destiné aux 15-17 ans, "n’est plus adapté au contexte stratégique" depuis l’invasion de l’Ukraine en 2022.

Une service national "beaucoup plus militarisé"

Le dispositif appelé à le remplacer s’en distinguera fortement, bien qu’il vise lui aussi à encourager l’engagement des jeunes. "Cette nouvelle forme de service national", entièrement fondée sur le volontariat, sera "beaucoup plus militarisée" et s’adressera aux jeunes majeurs, hommes comme femmes. Sa durée devrait dépasser largement les 12 jours des anciens "séjours de cohésion" du SNU.

En janvier, Emmanuel Macron avait évoqué sa volonté de permettre à une jeunesse motivée "d’apprendre avec les armées" et de renforcer leurs effectifs en cas de besoin, sans toutefois rétablir la conscription abolie en 1997. Depuis, gouvernement et armées réfléchissent aux moyens d’augmenter la "masse" disponible en cas de crise, comme l’a confirmé la revue stratégique du 14 juillet.

La création de ce service intervient toutefois dans un contexte budgétaire tendu, qui rendra nécessaire une mise en œuvre progressive. Selon un conseiller du président, le projet se veut "réaliste", compte tenu des infrastructures et moyens disponibles.

Objectif : 50.000 volontaires annuels

La montée en puissance devrait être lente : une première cohorte de 2.000 à 3.000 volontaires est envisagée, avec un objectif d’environ 50.000 participants annuels à terme. D’après plusieurs médias, la durée pourrait atteindre dix mois, assortis d’une rémunération de quelques centaines d’euros, bien que ces informations n’aient pas été confirmées.

Parallèlement, les dispositifs existants, le service militaire volontaire (SMV) et son équivalent ultramarin, le service militaire adapté (SMA), continueront à fonctionner. Ils ont une vocation différente : la formation et l’insertion professionnelle sous encadrement militaire.

Préparer l’opinion aux risques géopolitiques à venir

Dans un contexte européen marqué par le retour des tensions, 12 pays ont maintenu ou rétabli la conscription obligatoire, tandis qu’une demi-douzaine d’autres ont relancé un service volontaire. La Norvège, citée en exemple par l’exécutif, impose un service de 12 mois, même si seuls 15 % d’une classe d’âge sont finalement appelés, sur sélection.

Depuis plusieurs mois, Emmanuel Macron alerte sur la "montée des périls" et la menace venue principalement de Russie. La récente déclaration du général Mandon, appelant la nation à retrouver une "force d’âme" et à être prête à "perdre ses enfants", a suscité de vives réactions : accusations de bellicisme à gauche, dénonciation d’une "faute" au Rassemblement national, où l’on assure que les Français ne sont pas "prêts à aller mourir pour l’Ukraine". Les autorités tentent depuis de calmer les esprits, tout en maintenant la nécessité de préparer l’opinion aux risques géopolitiques à venir.

(Avec AFP)

armée emmanuel macron guerre guerre en Ukraine russie service militaire SNU vladimir poutine

Publié le 27 novembre à 09h23 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Politique

France
Politique Société

Face aux menaces russes, Emmanuel Macron va présenter un service militaire nouvelle génération

Emmanuel Macron doit présenter jeudi 27 novembre 2025 dans les Alpes un nouveau service militaire volontaire, plus long et nettement plus militarisé que le service national universel (SNU). L’objectif affiché : renforcer les capacités des armées face à la montée des menaces russes et constituer un vivier de jeunes mobilisables en cas de conflit.

armée emmanuel macron guerre guerre en Ukraine russie service militaire SNU vladimir poutine
Publié le 27 novembre à 09h23 par Alexane
Besançon
Politique Société

La maire de Besançon appelle l’État à renforcer les moyens contre les violences faites aux femmes

À la suite du féminicide récemment survenu à Besançon et d’un quadruple féminicide le même jour en France, la maire de Besançon, Anne Vignot, a adressé le 25 novembre 2025, journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, un courrier à la ministre déléguée chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé. Elle y relaie les inquiétudes locales sur la persistance des violences malgré les dispositifs existants.

anne vignot aurore berge féminicide femme maire violence conjugale violences faites aux femmes violences sexistes et sexuelles
Publié le 25 novembre à 17h30 par Alexane
Doubs
Politique Société

Protoxyde d’azote : Laurent Croizier tire la sonnette d’alarme

Dans un communiqué du 25 novembre 2025, le député du Doubs a évoqué le "fléau de plus en plus récurrent" concernant l’usage détourné du protoxyde d’azote notamment chez les jeunes et a insisté sur la nécessité de définir un cadre législatif "strict" lors de la réunion d’un groupe parlementaire et d’élus locaux au ministère de l’Intérieur. 

député du Doubs laurent croizier protoxyde d'azote
Publié le 25 novembre à 16h43 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Politique

Commission permanente : la Région Bourgogne – Franche-Comté vote 61,2 M€ de financements

Réunis à Besançon vendredi 21 novembre 2025, les élus régionaux ont adopté 61,2 millions d’euros de financements destinés à soutenir l’économie, la transition écologique, la formation, le tourisme et l’attractivité locale. Cette enveloppe vise à "soutenir l’économie, la transition écologique, la formation et l’attractivité des territoires".

commission permanente conseil regional bourgogne franche-comté parti communiste subvention
Publié le 24 novembre à 17h00 par Alexane
Besançon
Politique

Ensemble! valide sa dissolution et acte la création d’une nouvelle dynamique politique avec L’Après

Ensemble!, Mouvement pour une alternative de gauche écologiste et solidaire, a annoncé sa dissolution volontaire à compter du 15 décembre 2025. Cette décision marque l’aboutissement d’un processus engagé de longue date. Pour autant, ses adhérent(e)s n’arrêtent pas leur engagement à cette décision, en rejoignant L’Après. Explications.

ensemble l'après
Publié le 24 novembre à 15h30 par Alexane
Besançon
Politique

Marie-Guite Dufay et Dominique Voynet appellent à “l’union des forces de la gauche et de l’écologie” à Besançon

Municipales 2026 • L’ancienne présidente socialiste de la Région Bourgogne - Franche-Comté, Marie-Guite Dufay, et la députée écologiste du Doubs, Dominique Voynet, publient une lettre ouverte ce lundi 24 novembre appelant à l’unité de la majorité municipale sortante autour de la maire Anne Vignot (EELV), en vue des prochaines échéances locales. 

dominique voynet marie-guite dufay municipale 2026
Publié le 24 novembre à 15h15 par Alexane
Besançon
Politique

Municipale 2026 : la liste Besançon Forte et Solidaire de Jean-Sébastien Leuba “dans une dynamique de construction”

La liste Besançon Forte et Solidaire portée par le candidat socialiste Jean-Sébastien Leuba à la mairie de Besançon a tenu ce vendredi 21 novembre 2025 une conférence de presse dans la capitale comtoise. Parmi les points évoqués, l’apport du Parti radical de gauche, quelques tacles au candidat LR Ludovic Fagaut, un appel aux citoyens désireux de s’investir et des discussions avec Anne Vignot qui semblent toujours en cours. 

élections jean-sébastien leuba municipale municipale 2026 oriane vatin parti radical de gauche parti socialiste patrick molinoz
Publié le 21 novembre à 19h24 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique

Election municipale 2026 : “Nous serons en tête au premier tour des opposants à Besançon” selon le candidat RN Jacques Ricciardetti

Avant son meeting prévu ce 21 novembre 2025 à Besançon, Jacques Ricciardetti, candidat à l’élection municipale de Besançon pour le Rassemblement National a tenu une conférence de presse aux côtés de ses trois premiers colistiers, Anaïs Vial, responsable du RNJ sur circonscription 1 et 2 du Doubs, Thomas Lutz, conseiller régional RN et Géraldine Grangier, députée RN du Doubs.

jacques ricciardetti municipale 2026 rassemblement national
Publié le 21 novembre à 19h00 par Hélène L.
Besançon
Politique

Municipales 2026 à Besançon : Séverine Véziès lance officiellement sa campagne sous le slogan ”Faire mieux pour Besançon”

La candidate de La France insoumise (LFI) a lancé ce vendredi 21 novembre sa campagne pour les élections municipales de 2025 lors d’une conférence de presse organisée au Bodega, au cœur du quartier Battant à Besançon. Séverine Véziès a été officialisée comme tête de liste d’une ”union populaire”, accompagnée de son co-chef de file, Martin Meilhon et de citoyens engagés avec la candidate.

cédric meilhon la france insoumise municipale 2026 séverine véziès
Publié le 21 novembre à 18h15 par Alexane
DOUBS (25)
Nature Politique

Déforestation : Dominique Voynet et Marie Pochon appellent l’UE à “ne pas céder aux lobbies”

Deux députées du groupe Écologiste et Social, Dominique Voynet (Doubs) et Marie Pochon (Drôme), ont annoncé ce jeudi 20 novembre le dépôt d’une proposition de résolution européenne visant à défendre l’application du Règlement européen contre la déforestation et la dégradation des forêts (RDUE). Elles entendent ainsi répondre aux pressions croissantes qui visent à retarder ou affaiblir ce texte adopté en 2023.

déforestation députée dominique voynet europe écologie les verts lobbying
Publié le 20 novembre à 17h00 par Alexane

Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?

Shopping de Noël : une carte d’abonnement des musées d’Arts & du Temps à Besançon
Offre d'emploi

Black Friday ? Non, Black week et plus, avec Intermarché Chateaufarine

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !
Offre d'emploi
publi info 4

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un officier expert cybersécurité
Infos Pratiques

Shopping de Noël : une lampe Fermob chez Artémis à Besançon
Jeu-concours

Jeu-concours spectacle de Samuel Bambi au festival Drôlement Bien : découvrez les résultats

Shopping de Noël : Les cartes cadeaux de la Citadelle de Besançon

Sondage

 -0.12
partiellement nuageux
le 27/11 à 09h00
Vent
0.85 m/s
Pression
1026 hPa
Humidité
95 %
 