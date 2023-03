Basé sur l'expérience immersive, cet évènement artistique place le public au centre des oeuvres programmées. Les installations numériques proposent la manipulation de formes artistiques grâce aux mouvements, aux sons et aux déplacements. Ainsi, le spectateur n'est pas seulement observateur de l'animation mais devient aussi acteur de sa finalité.

En rendant l’art numérique le plus accessible possible pour l’ensemble du public, le festival d’Autres Formes a aussi pour vocation d’alerter sur les dérives d’un monde tout numérique allant à l’encontre du libre arbitre et du développement des personnalités propres à chacun.

Fresque au sol, personnages animés et transformation de bâtiments

Pour cette deuxième édition, le festival d'Autres formes a imaginé des animations variées et originales. Le public pourra jouer sur une fresque peinte au sol qui se transformera en jeu vidéo, diriger des personnes animés dans des tableaux de musées ou encore transformer la forme d'un bâtiment avec un téléphone. Mais aussi, les amateurs de littérature pourront écrire un début d'histoire et connaître la suite 2000 ans plus tard.

L'objectif, mettre en avant les dimensions sensibles, poétiques et créatives à l'aide de pratiques artistiques qui allient le son, l'image et les nouveaux médias.

Le festival proposera des animations dans onze endroits différents à Besançon :

Musée des Beaux Arts

Musée du Temps

CHU de Besançon

La Rodia

Au Bastion

Université de Franche-Comté

Éphéméride

Citadelle

Reservoir Books

Campus de la Bouloie

Espace public

Plus de 50% des artistes du festival sont locaux

Avec le festival, l’association Nouvelles formes pourra mettre en lumière les artistes locaux : Small Studio, Nicolas Chevailler, 3615 Se?or, Æther Laser et Ex Lumina avec des créations spéciales pour l’événement. Association artistique bisontine portée sur la technologie, Nouvelle Formes accorde une attention particulière aux créations pluridisciplinaires, interactives et innovantes. La structure souhaite participer à l’émancipation du libre arbitre numérique en amenant le public à manipuler des formes artistiques singulières. Nouvelles Formes est membre du réseau national HACNUM, le Réseau national des arts hybrides et cultures numériques.

Info +

Grâce à ce festival, Besançon et la région BFC, sont désormais inscrits sur la carte des événements numériques nationaux comme le montre la carte du réseau national HACNUM.

En 2022, la première édition avait réuni 2000 spectateurs en trois jours.