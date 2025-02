Festival des cinémas d’Asie de Vesoul : quel est le palmarès 2025 ?

Le Cyclo d’or d’honneur a été décerné à Jia Zhang-ke réalisateur (Chine) et à Zhao Tao, actrice (Chine) et le jury international présidé par Jia Zhang-ke, réalisateur (Chine), composé de Mohammad Atebbai, producteur, distributeur (Iran), Teresa Kwong, productrice (Hong Kong), Janet Wu, productrice (Chine), a décerné le Cyclo d’or à Park Ri-woong (Corée) pour son film The Land of Morning Calm.

Mot du jury : "Regarder ce film, c'est comme plonger dans l'océan. Le réalisateur nous entraîne sous la surface apaisante pour nous immerger dans les profondeurs de la vie, au cœur des courants sous-jacents d'une réalité en perpétuelle agitation. Il parvient, contre toute attente, à conserver une simplicité fluide dans son langage cinématographique tout en restant profondément attentif à son sujet. Cela nous permet d'observer de près, de réfléchir et d'être touchés par la lumière de la nature humaine", décrit le jury.

Le Grand prix du jury a été attribué à Abel d’Elzat Eskendir (Kazakhstan).

Mot du jury : "Nous sommes profondément touchés par l'authenticité et l'assurance de la vision créative du réalisateur. Il porte un regard réfléchi sur l'histoire de son propre pays avec une attitude déterminée et sereine. À travers des plans et des mouvements soigneusement conçus, le réalisateur capture les conflits et la colère du peuple sur cette terre désolée, guidant le spectateur à revisiter l'ère tumultueuse que le Kazakhstan a traversée après son indépendance. L'acteur principal, Yerlan Tuleutayev, incarne avec précision et subtilité à la fois la vulnérabilité et la résilience, nous permettant de ressentir pleinement les luttes de ces individus ordinaires qui tentent de survivre au cœur des bouleversements historiques."

Le prix du jury a été adressé à Dastan Zhapar Ryskeldi (Kirghizistan) pour son film Deal at the Border "pour sa capacité à entrelacer magistralement les thèmes de la survie et du choix moral, tout en mettant en avant une performance remarquable de l'acteur principal. Cette œuvre poignante éveille les émotions et suscite la réflexion."

Mention spéciale au film To Kill a Mongolian Horse de Jiang Xiaoxuan (Chine) : "un premier film intime et captivant, offrant une représentation émouvante et audacieuse d'une société en mutation."

Le prix du jury Netpac (Network for the promotion of asian cinema), présidé par Jo Ji-hoon, universitaire (Corée), et composé de Patrick Campos, programmateur (Philippines), Aloÿse de La Faye, spécialiste du cinéma birman, a été décérné à Elzat Eskendir (Kazakhstan) pour Abel.

Mot du jury : "Ce film offre un regard puissant sur l'impact du démantèlement des fermes collectives sur la vie des bergers au Kazakhstan après l'effondrement de l'URSS. À travers Abel et sa famille, il montre comment leurs valeurs traditionnelles les relèguent aux marges de la société tout en leur offrant un refuge où ils peuvent restaurer leur dignité et retrouver leur place dans un monde en mutation. Le réalisateur fait preuve d'une maîtrise exceptionnelle de la mise en scène dans ce premier film."

Le prix du jury Marc Haaz, présidé par Patra Au, actrice (Hong Kong), et composé de Jin Huaqing, réalisateur (Chine) et Maung Sun, réalisateur (Myanmar) a été attribué au film Deal at the Border réalisé par Dastan Zhapar Ryskeldi (Kirghizistan) "avec un scénario bien écrit et une production soigneusement réalisée, cette histoire simple et toute en sensibilité nous a captivés dès le début. Ce film au casting crédible et efficace a toutes les chances de rencontrer un large public en salle."

Le prix du jury de la critique, présidé par Hubert Niogret, critique (Positif) et composé de Frédéric Ambroisine (spécialiste du cinéma hongkongais), Jean-Luc Gadreau (France culture) a été décerné à Abel d’Elzat Eskendir (Kazakhstan).

Mot du jury : "Parmi la sélection des 9 films en compétition, tous intéressants, le film Abel nous a semblé la révélation d’un vrai cinéaste par la qualité de sa mise en scène. L’organisation de l’espace, le rythme de ses longs plans, la direction d’acteurs non professionnels sont les atouts de ce premier film déjà mature."

Le prix des amis du Musée Guimet, présidée par Christophe Calame et composé de Nicole Judet-Brugier et Chantal Perianin a été décerné à Deal at the Border de Dastan Zhapar Ryskeldi (Kirghizistan) "parce qu’il montre comment un petit gangster se transforme en une véritable Antigone du Kirghizistan, en donnant sa vie pour faire enterrer dans son village une jeune esclave fugitive. Ce film démontre l’accord profond des plus anciennes traditions culturelles et de l’universalisme humain."

Le Coup de coeur des amis du Musée Guimet a été pour To Kill a Mongolian Horse de Jang Xiaoxuan (Chine).

Mot du jury : "Le portrait de cet éleveur mongol peu à peu dépossédé de son identité dans une société qui transforme ses traditions en attractions touristiques, où ni la langue ni la culture autour du cheval ne sont plus transmises nous interpelle profondément. En tant qu’amis de Guimet, cette réflexion sur l’acculturation résonne avec notre mission de préserver et valoriser les patrimoines culturels d’Asie."

Le prix du public du film de fiction a été adressé à La Femme qui en savait trop de Nader Saeivar (Iran).

Le prix du jury lycéen a été attribué à Kono Basho de Jaime Pacena II (Philippines)

Le prix du public du film documentaire a été décerné à My Dearest Viet de Kawabata Kohei (Japon, Vietnam).

Le prix du jury jeune a été décerné à Bittersweet Honey (Birmanie).

