FIMU : une pièce musicale inspirée par le contexte sonore des combats

Dans son communiqué, le Département du Territoire de Belfort présente l’oeuvre UperQT comme une "reproduction de l’expérience fortement émotionnelle d’un combat, sous forme d’une pièce musicale unique, composée en temps réel par la confrontation de deux grandes structures tubulaires métalliques qui s’articulent. Cette pièce est inspirée par le contexte sonore survolté des combats et, surtout, de la constante interaction entre le jeu des combattants et les manifestations sonores du public".

Ainsi, les coups attisent la fureur et les encouragements de la foule tout en stimulant l’ardeur du combattant. Il en résulte un va-et-vient constant d’énergie entre le ring et les gradins. La puissance et la vélocité des corps qui s’entrechoquent entrent en résonance avec les pulsations vocales exaltées des supporters.

Une succession de tensions et de relâchements, autant physiques que sonores, dicte le rythme et la dramaturgie d’un spectacle dont la beauté émane d’un mélange d’instincts primaires et de virtuosité.

Cod.Act, qui sont-ils ?

Sous le nom de Cod.Act, André et Michel Décosterd associent leurs compétences, le premier étant musicien, compositeur et plasticien du son et le second architecte et plasticien. Ensemble, ils développent un travail artistique qui se décline sous la forme de performances et d'installations interactives. À l'origine de leur démarche, une réflexion autour du son et du mouvement et de leur possible interaction.

Les horaires des performances

vendredi 17 mai : 19h, 20h30 et 21h45 ;

samedi 18 mai : 15h30, 17h, 20h et 21h30 ;

dimanche 19 mai : 15h15, 16h45 et 18h30.

