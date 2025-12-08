Lundi 8 Décembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Société

FO appelle à la mobilisation le 12 décembre à Besançon

Publié le 08/12/2025 - 17:10
Mis à jour le 08/12/2025 - 17:10

Le syndicat Force ouvrière du Conseil régional de Franche-Comté demande l’obtention d’un 13e mois et "l’amélioration des conditions de travail". Le rendez-vous de la mobilisation est donné le 12 décembre 2025 à 10h00 devant le conseil régional à 10h00 et pour les autres départements devant plusieurs lycées.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

"Alors qu'arrivé au 15 du mois nous sommes obligés de nous serrer la ceinture pour pouvoir remplir notre frigo, mettre du carburant dans nos voitures, payer toutes les factures de gaz, d'électricité sans oublier nos frais médicaux, nous apprenons que le conseil régional a voté pour l'augmentation du plafond de rémunération du directeur général des services et des directeurs généraux adjoints alors que les organisations syndicales ont toutes voté contre", dénonce Force ouvrière du Conseil régional de Franche-Comté.

Le syndicat demande également l'obtention d'un 13ème mois et "l'amélioration immédiate des conditions de travail avec en autre la titularisation des contractuels".

force ouvrière mobilisation

Publié le 8 décembre à 17h10 par Hélène L.
Société

