Foire Comtoise 2024 : zoom sur les temps forts de l’édition consacrée au Royaume-Uni

Le Village Celtique

Comme chaque année, l’invité d’honneur à droit à son village. Pour cette nouvelle édition, le premier étage du hall E sera donc consacré aux animations celtiques et musiques traditionnelles… Il sera possible de retrouver des bijoux, des vêtements ou encore du saumon, des bières, whisky, livres, éditions et guides de voyages, spécialités gastronomiques, barber vintage, produits dérivés Game Of Thrones, et décoration, indique Micropolis.

Le tout sans oublier le spectacle "What Else… United Kingdom".

Le spectacle "What Else… United Kingdom"

Les représentations sont assurées chaque jour à 11h30 (sauf le matin du samedi 4 mai), 15h00, 17h00 ainsi que cinq soirs de nocturne à 20h00 dans la salle de spectacle du Halle B2. Au total, 31 représentations seront assurées sur la foire.

Exposition de photos par Spag

Le photographe Spag proposera une exposition de ses clichés pris notamment en Irlande du Nord. Rendez-vous tous les jours dans le hall E, village celtique.

Musiques traditionnelles

Dans le village celtique, vous pourrez retrouver chaque jour des tuques celtiques traditionnelles ou encore des chansons comme : Les Lost of Spoon, duo spécialisé dans la musique celte, les Burgundy Pipers, joueurs de cornemuse écossaise également en déambulation dans toute la Foire et Les Bœufs Attelés et leur hommage aux Beatles.

Exposition titans : "l’histoire d’un géant"

Toujours dans le hall E, une reconstitution de l’épopée du Titanic sera installée notamment avec la collection exclusive de Pascal Hennebert. À retrouver tous les jours…

Les autres animations

Ateliers de survie

Vous avez toujours rêvé de savoir allumer un feu sans briquet ni allumettes, de reconnaître les plantes comestibles ou de fabriquer de la corde à partir de fibres végétales ? Devenez un véritable MacGyver avec les ateliers découvertes proposés par “Savoir faire + avec -’’ !

Tous les jours (atelier de 15-20 min à l’espace plein air/espaces verts)

CDOS 25

Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Doubs vous informe sur les pratiques sportives de façon ludique ! Venez participer chaque jour à différentes activités pour petits et grands !

Tous les jours à l’espace plein air - Parvis nord

Animations escalade avec Woka Loisirs

Découvrez l’escalade durant la Foire et apprenez à grimper lors de sessions découvertes !

Profitez également de shows d’escalade certains soirs de nocturne.

Initiations de 14h à 17h tous les jours (sauf lundi & mardi) et shows les samedis 4 et 11 mai & mercredi 8 mai de 17h à 19h à l’espace plein air.

Le boulevard ouest

Venez vous détendre au Boulevard Ouest ! Au programme : concerts, cocktails & planches apéritives * !

Début des concerts pendant l’Happy Hour à 18h30 chaque soir de nocturne !

Concerts prévus chaque soir de nocturne à partir de 18h30

Découvertes culinaires

Profitez d’un Tuyé régional franc-comtois au cœur de la Foire avec une sélection des meilleurs produits de la région. Chaque jour, des animations et la présence des producteurs de chez nous qui vous raconteront leurs produits.

Juste à côté venez également découvrir les animations culinaires et la cuisine japonaise d’exception du chef Gault et Millau, Junichi Iida, du restaurant Iida Ya de Dole !

Le tuyé régional tous les jours et animations japonaises du 9 au 11 mai à 15h hall D1-D2

Animation Cellographe

Sébastien Lombardo réalisera durant la Foire différentes fresques éphémères sur du Cellophane tendu industriel dit CelloGraff mais aussi sur structure bois.

Vous pourrez également vous initier au Street ART avec des ateliers pochoir à la manière de Bansky, le célèbre Street artiste anglais !

Ateliers les 4 et 5 mai ainsi que du 7 au 9 mai de 14h à 16h (inscription sur place) dans le hall E

Conseil régional de BFC

Venez (re)découvrir les produits de la Région Bourgogne-Franche-Comté à travers des animations et tentez de remporter de nombreux lots !

Du lundi 6 au dimanche 12 mai hall E

Pôle sécurité routière

Testez vos connaissances en matière de sécurité routière avec des outils ludiques et divertissants : simulateur de conduite, quiz, parcours alcoolémie et plein d’autres surprises sont au programme !

Hall E le samedi 4 et dimanche 5 mai

La chambre interdépartementale d’agriculture 25/90 & ses partenaires

Découvrez cette année de nombreuses animations avec les réseaux des producteurs fermiers « J’veux du local » et « Bienvenue à la ferme » : bar à lait, vélo à smoothie, parcours sensoriel, vache à peindre… Entre découvertes et dégustations, profitez d’un bon moment au village agricole !

Tous les jours dans le village agricole

Lama Loisirs Mamirolle

Vivez une aventure unique avec ferme ludique et pédagogique Lama Loisirs de Mamirolle et plongez dans le monde merveilleux des lamas. Présentation de lamas, démonstration d’agilité, jeux pédagogiques, ateliers découverte autour de la laine et échanges avec les professionnels et les animaux, profitez de deux journées riches en en activités interactives pour toute la famille !

Samedi 4 et dimanche 5 mai hall A1

Les dessous de la basse-cour

Aux côtés de la Société franc-comtoise des amis de la Basse-Cour, ne manquez pas la présence de volailles, lapins, pigeons, oiseaux d’ornements et autres petits animaux à ailes ou pattes.

Samedi 4 et dimanche 5 mai hall A1

Montbéliarde association

Découvrez ou participez au grand concours Prestige 2024 ! Avec l’arrivée des vaches « jeunes » et « adultes » sur le ring le mercredi puis les « espoirs » et les « seniors » le jeudi avec en clou du spectacle l’élection de la reine du concours !

Mercredi 8 et jeudi 9 mai hall A1

Comité départemental d’équitation du doubs

Présentation de chevaux d’élevage (Comtois, de selle, poneys), démonstrations et marathon d’attelage, démonstrations de maréchalerie, élection du plus beau poulain, spectacles équestres, voltige, carrousels et bien d’autres animations pour les enfants ! À noter que la journée du samedi sera dédiée à l’élevage et celle du dimanche aux clubs équestres !

À ne pas manquer, le grand spectacle équestre samedi 11 mai à 19h30 ! Hall A1

Les éleveurs ovins de bourgogne-franche-comté

Au programme : démonstrations de tonte & parage des onglons, exposition de brebis et béliers, découverte de produits finis en laine (couettes, oreillers, semelles de confort, objets de cuisine, jeux de boule pour enfant, paillages de jardin en laine, etc.) et démonstration de chiens de troupeau. Venez échanger avec des professionnels du métier sur ce travail minutieux et étonnant !

Samedi 11 et dimanche 12 mai hall A1

Cérémonie de présentation des élues départementales pour miss franche-comté 2024

Participez à la cérémonie de remise des écharpes des élues départementales et profitez-en pour soutenir votre candidate préférée !

Dimanche 5 mai hall E

Kangourou kids

Profitez d’un service de garde d’enfants vous permettant aux parents de prendre votre temps pour visiter les 110 000 m2 de la Foire Comtoise !

Et pendant ce temps là, l’équipe de Kangourou Kids propose aux enfants diverses activités sur le thème du Royaume-Uni !

Tous les jours de 14h à 18h ! Fermeture à 17h le dernier jour.

D'autres animations à venir...