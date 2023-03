Follo, un artiste bisontin en route pour les Inouïs du Printemps de Bourges

Les inouïs du Printemps de Bourges est le premier dispositif national de repérage et de sélection de jeunes artistes en France. Unique en son genre, il s’appuie sur 29 antennes territoriales et francophones et plus de 350 professionnel(le)s qui, toute l’année, défrichent leur territoire pour dénicher les perles rares. Les success story ne manquent pas : de Christine and The Queens, Fakear, Feu ! Chatterton, Thylacine, François & The Atlas Moutains, HyphenHyphen, Odezenne à The Liminanas, Grand Blanc, La Fine Equipe, Petit Biscuit, Last Train, Radio Elvis, Fishbach, Gauvain Sers, Rilès, Ash Kidd, Lysistrata, Eddy de Pretto, L’Ordre du Périph, Apollo Noir, Hervé ou P.R2B…

Un appel à prendre le large...

Cette année, Follo partira à Bourges pour se produire sur scène devant de nombreux spectateurs, dont des professionnels de la musique. Évoluant dans un style electro/techno mélodique, Follo est un appel à prendre le large, une fuite nécessaire et optimiste, une danse libre au-dessus des vagues. Cet artiste, dont l’esprit vagabonde par-delà les astres, sème au gré des vents, des mélodies douces et envoutantes teintées de nappes de synthétiseurs.

Lucas Dubiez, aka Follo est un Bisontin de 25 ans autodidacte et touche-à-tout. Son premier amour, la vidéo, l’a mené à la réalisation de clips musicaux. Il rencontre alors Jérémy Vieille (Zerolex) qui le poussera à la création de son premier EP, Lumen sorti en mars 2021. Cette année, son odyssée musicale fait une nouvelle escale avec cinq titres instrumentaux dans le EP intitulé Ecume.