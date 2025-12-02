Formations dentaires en Bourgogne Franche-Comté : l’ARS annonce un soutient supplémentaire de 3,8 millions d’euros

Quatre ans, quasiment jour pour jour, après l’annonce de la création d’une formation en Bourgogne-Franche-Comté, l’institut universitaire de soins dentaires (IUSD) du CHU de Dijon est inauguré ce 1er décembre 2025. A cette occasion, l’Agence régionale de santé a annoncé un soutien supplémentaire de 3,8 millions d’euros pour l’ensemble de la formation en odontologie, à l’échelle régionale.

Au total, les centres hospitaliers universitaires de Dijon et de Besançon vont bénéficier, chacun, d’ici fin 2025, de 1 million d’euros auxquels s’ajouteront des enveloppes de 600.000 euros pour chaque site hospitalier accueillant des étudiants en stage clinique pour leur sixième année d’étude, dès 2026 : le CH de Semur-en-Auxois, l’hôpital Nord-Franche-Comté, le centre hospitalier de l’agglomération de Nevers.

"Ce renforcement de la capacité d’accueil des établissements permet l’ouverture de nombreuses consultations publiques à un coût accessible pour les patients. Elle favorise aussi une diversification des activités dentaires, une attention portée aux publics spécifiques comme les populations précaires ou les personnes porteuses d’un handicap", tient à préciser l’ARS.

La stratégie de territorialisation suppose, à terme, de doter en nouveaux fauteuils dentaires tous les établissements de la région, pour accueillir les étudiants, enrichir l’offre et ainsi faciliter l’accès aux soins dentaires.