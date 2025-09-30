France 2030 : Belfort E-Start reçoit 5,4 M€, le projet le mieux doté du pays

Le projet Belfort E-Start, lauréat en 2021 de l’appel à manifestation d’intérêt "Démonstrateurs de la Ville Durable", vient de bénéficier d’un soutien financier de l’État à hauteur de 5,44 M€ dans le cadre de France 2030.

Porté par le Grand Belfort, Tandem, l’Université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) et Enedis, ce projet a pour ambition de mettre en place une Communauté d’énergie renouvelable (CER) exemplaire sur le parc d’activités du Techn’Hom de Belfort. Selon ses porteurs, il vise à démontrer "la faisabilité d’un écosystème local, sobre et décarboné, en combinant production photovoltaïque, stockage intelligent, et la rénovation énergétique des bâtiments."

Le financement de l’État, confirmé par courrier du secrétaire général à l’investissement en date du 8 septembre, fait de Belfort E-Start "l’un des projets les mieux dotés de France 2030."

"Une volonté de relocalisation industrielle"

Le coût total de l’opération est estimé à 17,5 M€, dont 12 M€ seront pris en charge par Tandem, gestionnaire et propriétaire du Techn’Hom, chargé de la rénovation énergétique du site.

Pour Damien Meslot, président du Grand Belfort, "le soutien significatif de l’État dans ce projet est une excellente nouvelle car il illustre la capacité de notre territoire à innover et à répondre aux défis énergétiques, économiques et environnementaux. Il s’inscrit également dans une volonté de relocalisation industrielle, en privilégiant une production française de panneaux photovoltaïques."

Toutes les études préparatoires ont été menées. Les statuts juridiques de la SAS CER sont en cours de constitution, ce qui devrait permettre d’engager la phase de concrétisation dès l’année prochaine.