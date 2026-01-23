France 2030 : une réunion du comité départemental de suivi pour faire le point sur le déploiement du programme en Haute-Saône

Le 20 janvier 2026, le comité départemental de suivi France 2030 s’est réuni, à la préfecture de la Haute-Saône, sous la présidence du secrétaire général adjoint, sous-préfet chargé de mission. Cette réunion a permis de faire le point sur le déploiement du programme France 2030 dans le département.

15 projets haut-saônois bénéficient d’un soutien total de 11,9 M€ au titre des différents appels à projets nationaux et régionaux. Les échanges ont mis en évidence la bonne mise en œuvre des subventions attribuées par les opérateurs de l’État (ADEME, Bpifrance, Caisse des dépôts), la grande majorité des projets étant en phase opérationnelle ou en cours d’instruction. À ce jour, un seul dossier, d’un montant limité (52 k€), a été résilié du fait d’un choix économique qui s’écartait du cadre des projets subventionnables.

Au-delà de ce bilan, cette rencontre a permis aux services de la DREETS Bourgogne-Franche-Comté de présenter les appels à projets France 2030 ouverts jusqu’à la fin de l’année 2026, lesquels représentent 11,8 M€ à l’échelle régionale. La participation de nombreux acteurs institutionnels et du monde économique haut-saônois a permis d’enrichir la connaissance de ces dispositifs, appelés à être relayés auprès des entreprises du territoire.

(Communiqué)