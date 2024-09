Franche-Comté : un week-end ensoleillé avec des orages

Le week-end des 7 et 8 septembre 2024 sera ensoleillé mais aussi pluvieux en Franche-Comté, selon les prévisions de Météo France. On fait le point.

Samedi matin, le soleil sera au rendez-vous partout sur le territoire avec des températures situées entre 13°C à Pontarlier et 17°C à Lons-le-Saunier en passant par 14°C à Besançon.

L’après-midi, des nuages apparaitront sans pour autant apporter la pluie et les température seront en hausse avec un minimum de 25°C à Pontarlier, 26°C à Belfort, 27°C à Besançon, Dole et Lons-le-Saunier et 28°C à Vesoul.

Dimanche matin, des orages sont attendus sur presque toute la région à l’exception du secteur de Sancey-le-Grand selon Météo France. Pour autant, les températures resteront assez douces avec 14°C à Pontarloer, 17°C à Besançon, Belfort et Dole, 18°C à Vesoul et Lons-le-Saunier.

L’après-midi, de la pluie est attendue dans le Haut-Doubs, le secteur de Besançon ainsi que le sud du Jura. Les températures seront printanières avec 21°C à Pontarlier et Morez, et 23°C partout ailleurs.

Bon week-end !