Mardi 2 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Justice

Frédéric Péchier, un anesthésiste "extrêmement brillant" à "l'ego démesuré" selon d'anciens collègues

Publié le 02/12/2025 - 14:30
Mis à jour le 02/12/2025 - 14:20

Frédéric Péchier, jugé depuis trois mois pour 30 empoisonnements, dont 12 mortels, est un anesthésiste "extrêmement brillant" mais à "l'ego démesuré", ont témoigné mardi 2 décembre 2025 des praticiens qui l'ont cotoyé.

Frédéric Péchier © Alexane Alfaro
Frédéric Péchier © Alexane Alfaro

Les médecins qui ont formé l'accusé au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon, à la fin des années 1990, et un co-interne, ont donné des avis divergents sur le personnage, même s'ils ont relevé son "extrême
intelligence". Annie Boillot, ancienne cheffe de service et professeure d'anesthésie-réanimation au CHU, a décrit devant les assises du Doubs "un garçon efficace, fiable et consciencieux". Elle se souvient d'un interne "calme et pragmatique, très organisé, soucieux de ses patients", avec lequel il "n'y a jamais eu de problèmes".

Une autre formatrice, Pascale François, a brossé un portrait beaucoup plus négatif. "Quand M. Péchier est arrivé, j'ai tout de suite remarqué (...) qu'il avait un sentiment de supériorité par rapport aux autres, il avait besoin d'être reconnu". "C'était un beau parleur, voire manipulateur" qui "méprisait" les autres praticiens, selon Mme François. "Il n'écoutait pas les conseils des aînés et prétendait m'apprendre mon métier", a-t-elle dit, lui reprochant d'avoir fait "une expérimentation sur un patient" en utilisant des produits de façon "inhabituelle, mais pas illégale".

Randall Schwerdorffer, l'avocat de la défense, a relativisé ces propos : "ça ne se passait pas très bien entre vous, ça arrive".

Le docteur Smaïl Ouhdif, qui a cotoyé M. Péchier au CHU, s'est souvenu de "quelqu'un d'abordable, de sympa quand on allait dans son sens": "Il travaillait bien", mais il "pouvait faire des diagnostics à l'emporte-pièce". Il a évoqué le cas d'un jeune homme de 16 ans qui avait de la fièvre après un accident de la route. Présumant une infection de la jambe, Frédéric Péchier voulait l'amputer, selon le Dr Oudif, qui a été chercher la cheffe de service pour obtenir davantage d'examens. Ceux-ci ont révélé une infection pulmonaire et le patient n'a pas été amputé.

Le docteur Péchier "a une très bonne pratique, il était très respecté", mais il a "un ego démesuré", a estimé pour sa part une ancienne collègue à la clinique Saint-Vincent, où la plupart des empoisonnements ont eu lieu.

Jugé pour 30 empoisonnements commis entre 2008 et 2017, Frédéric Péchier, 53 ans, clame son innocence. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu d'ici au 19 décembre.

(AFP)

anesthesiste chu de besançon cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier hôpital

Publié le 2 décembre à 14h30 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Justice

Besançon
Justice

Frédéric Péchier, un anesthésiste “extrêmement brillant” à “l’ego démesuré” selon d’anciens collègues

Frédéric Péchier, jugé depuis trois mois pour 30 empoisonnements, dont 12 mortels, est un anesthésiste "extrêmement brillant" mais à "l'ego démesuré", ont témoigné mardi 2 décembre 2025 des praticiens qui l'ont cotoyé.

anesthesiste chu de besançon cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier hôpital
Publié le 2 décembre à 14h30 par Alexane
Besançon
Justice

Procès Péchier : “J’en ai marre bon sang, dis-moi la vérité !”

Le frère de l'anesthésiste Frédéric Péchier, accusé de 30 empoisonnements, dont 12 mortels, a confié lundi 1er décembre 2025 devant la cour avoir été "chamboulé" par plus de deux mois de procès, qui ont révélé "la réalité des empoisonnements", dont l'accusé réfute être l'auteur.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès témoignage
Publié le 1 décembre à 18h00 par Alexane
Besançon
Justice

Procès Péchier : “Jamais on n’a pu douter de son innocence”, assure sa mère

"Jamais, jamais on n'a pu douter de son innocence": Marie-José Péchier, la mère de l'ex-anesthésiste jugé depuis septembre par la cour d'assises du Doubs pour 30 empoisonnements, s'est employée lundi 1er décembre 2025 à défendre son fils.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier mère procès témoignage
Publié le 1 décembre à 10h43 par Elodie Retrouvey
Dijon
Faits Divers Justice

Évasion de Dijon : un complice interpellé à Besançon, le dernier fugitif toujours en fuite

Un complice présumé de l'évadé encore en fuite, après la double évasion de la prison de Dijon jeudi, a été interpellé dimanche 30 novembre 2025 à Besançon lors d'une vaste opération policière qui n'a cependant pas permis de retrouver le dernier fugitif, a indiqué le parquet.

évasion interpellation parquet police prison
Publié le 30 novembre à 17h31 par Alexane
Besançon
Justice

Procès Péchier : des “failles” évocatrices d’un tueur en série selon un enquêteur

"Manipulateur" et "menteur pathologique", Frédéric Péchier a agi pour combler des "failles personnelles" qui évoquent le profil d'un "tueur en série", a affirmé vendredi 28 novembre 2025 devant la cour d'assises du Doubs un enquêteur chargé d'éclairer la personnalité de l'ex-anesthésiste, accusé de 30 empoisonnements, dont 12 mortels.

anesthesiste cour d'assises empoisonnement frédéric péchier police tueur en série
Publié le 29 novembre à 08h21 par Alexane
Besançon
Justice

Interrogé une dernière fois sur les faits, Frédéric Péchier maintient être innocent

"Je maintiendrai toujours que je ne suis pas l'empoisonneur": inébranlable depuis près de trois mois de procès, l'ex-anesthésiste Frédéric Péchier a une énième fois clamé son innocence, jeudi 27 novembre 2025 à Besançon, lors de son dernier interrogatoire sur les faits.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 28 novembre à 08h32 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procès Péchier : “je regrette de ne pas avoir pu protéger mon patient de la folie d’un homme” (Loubna Assila)

VIDÉO • La cour d’assises du Doubs a abordé ce mercredi 26 novembre 2025 les deux derniers décès du dossier Péchier actuellement jugé pour 30 faits d’empoisonnements dont 12 mortels entre 2008 et 2017. L’anesthésiste Loubna Assila qui avait refusé l’entrée de son bloc à Frédéric Péchier lors de l’arrêt cardiaque d’une des deux victimes, a livré un témoignage poignant et accablant l’ex-anesthésiste ce mercredi devant la cour. 

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 26 novembre à 17h10 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procès Péchier : un enfant empoisonné pour “régler des comptes”, selon son père

L'empoisonneur "s'est servi de notre petit garçon pour régler des comptes", a regretté lundi 24 novembre 2025 devant la cour d'assises du Doubs le père de Tedy, victime à quatre ans d'un arrêt cardiaque suspect, l'un des trente empoisonnements imputé à l'ex-anesthésiste Frédéric Péchier.

anesthesiste cour d'assises empoisonnement enfant frédéric péchier
Publié le 24 novembre à 16h15 par Alexane
Besançon
Justice

Au procès Péchier, l’arrêt cardiaque de Tedy, 4 ans, opéré des amygdales

C'est la plus jeune des 30 victimes attribuées par l'accusation à l'ex-anesthésiste Frédéric Péchier: la cour d'assises du Doubs a commencé jeudi 20 novembre 2025 à se pencher sur le cas de Tedy, 4 ans, qui a subi un arrêt cardiaque en 2016 lors d'une banale opération des amygdales. L'enfant a survécu après deux jours de coma et cinq jours en réanimation.

anesthesiste assises décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 20 novembre à 11h13 par Elodie Retrouvey

Noël à Besançon : les idées cadeaux de Leroy Merlin pour faire plaisir !

Shopping de Noël : le sac kraft "Joyeuses Fêtes" des Biscuits Mistral
Offre d'emploi

Un décembre magique à la Galerie Chateaufarine : animations, cadeaux et féerie de Noël

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !
Offre d'emploi
publi info 4

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Offre d'emploi : Le Grand Besançon recrute un.e carrossier.e - peintre
Shopping de Noel

Shopping de Noël : les coffrets de douceurs de la chocolaterie Le Criollo
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre VTT avec Décathlon Besançon

Shopping de Noël : L'Orchidée de la Botanicals Collection Légo® à la boutique Fnac à Besançon

Sondage

 9.32
couvert
le 02/12 à 15h00
Vent
1.47 m/s
Pression
1013 hPa
Humidité
79 %
 